Kadın girişimciye 100 bin lira hibe

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum Sultanbeyli Mitingi'nde konuştu. İstanbul'un gücünün her yere yeteceğini kaydeden Kurum, "İstanbul'un kaynaklarını siz doğru kullanırsanız, İstanbul'a, Sultanbeyli'ye harcarsanız her işi yaparsınız. Ama bunlar gibi reklam bütçesine, deprem bütçesinin 2 katını ayırırsanız iş yapamazsınız. Kaynağı İstanbul, Sultanbeyli için değil, kendi geleceğiniz için harcarsanız, İstanbul, Sultanbeyli üzülür. Maalesef yürüyen merdiveni çalıştıramayan bir anlayış var. Metro duraklarını su basıyor, otobüsler yolda kalıyor, otobüsler yanıyor. Otobüsler eskiden iyi kötü milletimizi götürüyordu, şimdi otobüs de yok. Nereye gitti bu otobüsler? Allah'ın izniyle o yürüyen merdivenleri de metrobüs duraklarını da otobüsü de çalışıp Sultanbeyli'nin hizmetine getireceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya 1 otobüsü bile koyamayan bir anlayış. Ya sen 2 günlük konsere 550 milyon harcayacağına, gel Sultanbeyli'nin otobüs işini, ulaşım sorununu çöz. Çözmezler, böyle dertleri, böyle bir hedefleri yok. Ama inşallah biz 31 Mart'ta onlara gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar."