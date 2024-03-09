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Kadın girişimciye 100 bin lira hibe

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Kadınlar ile Buluşma’ programında İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını artıracaklarını söyledi. Kurum, “1 Nisan'dan itibaren tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz” dedi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:28 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını artıracaklarını söyledi.

“Kadınlar ile Buluşma” programında konuşan Kurum, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük kadın hareketi olduğunu belirtti. “İstanbul'un en büyük gücü, kadınları ve aileleridir” diyen Kurum, şöyle devam etti: “İşte bu yüzden biz de ‘Aile dostu belediyecilik’ diyoruz, ‘Ailenin ve Kadınların İstanbul'u’ diyoruz. 1 Nisan'dan itibaren tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz.”

964 MAHALLEYE KREŞ

“Belediyemizden başlamak üzere İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını süratle artıracağız. İşlerini büyütmek istediklerinde, pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan desteklerimiz hazır. 964 mahallemize, bir bölümü 7/24 esasıyla çalışacak yeni kreşler armağan edeceğiz.”

İmamoğlu emek hırsızı

“Metroların temelini attığını” iddia eden İmamoğlu'na tepki gösteren Kurum, “Rahmetli Kadir Abimizin temeli attığı metrolara sahip çıkmaya çalışanlar var. Siyasi kimliği aklının önüne geçmiş belediye başkanı. Görüntülerin olduğu, kendisinin de net bir şekilde bildiği 'Bu işin temelini attım' deyip orada emek hırsızlığı yapmak adına böyle pervasızca açıklamalar yapan, İstanbul'un sorunlarına odaklanmayan bir belediye başkanının bu söylemlerinden İstanbullular yoruldu” dedi.


Murat Kurum: ‘’İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanırsanız her işi yaparsınız’’
Murat Kurum: ‘’İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanırsanız her işi yaparsınız’’

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum Sultanbeyli Mitingi'nde konuştu. İstanbul'un gücünün her yere yeteceğini kaydeden Kurum, "İstanbul'un kaynaklarını siz doğru kullanırsanız, İstanbul'a, Sultanbeyli'ye harcarsanız her işi yaparsınız. Ama bunlar gibi reklam bütçesine, deprem bütçesinin 2 katını ayırırsanız iş yapamazsınız. Kaynağı İstanbul, Sultanbeyli için değil, kendi geleceğiniz için harcarsanız, İstanbul, Sultanbeyli üzülür. Maalesef yürüyen merdiveni çalıştıramayan bir anlayış var. Metro duraklarını su basıyor, otobüsler yolda kalıyor, otobüsler yanıyor. Otobüsler eskiden iyi kötü milletimizi götürüyordu, şimdi otobüs de yok. Nereye gitti bu otobüsler? Allah'ın izniyle o yürüyen merdivenleri de metrobüs duraklarını da otobüsü de çalışıp Sultanbeyli'nin hizmetine getireceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya 1 otobüsü bile koyamayan bir anlayış. Ya sen 2 günlük konsere 550 milyon harcayacağına, gel Sultanbeyli'nin otobüs işini, ulaşım sorununu çöz. Çözmezler, böyle dertleri, böyle bir hedefleri yok. Ama inşallah biz 31 Mart'ta onlara gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar."


#Murat Kurum
#Yerel Seçimler
#Siyaset
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