Kadın girişimciye 100 bin lira hibe

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını artıracaklarını söyledi.
“Kadınlar ile Buluşma” programında konuşan Kurum, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük kadın hareketi olduğunu belirtti. “İstanbul'un en büyük gücü, kadınları ve aileleridir” diyen Kurum, şöyle devam etti: “İşte bu yüzden biz de ‘Aile dostu belediyecilik’ diyoruz, ‘Ailenin ve Kadınların İstanbul'u’ diyoruz. 1 Nisan'dan itibaren tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz.”
964 MAHALLEYE KREŞ
“Belediyemizden başlamak üzere İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını süratle artıracağız. İşlerini büyütmek istediklerinde, pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan desteklerimiz hazır. 964 mahallemize, bir bölümü 7/24 esasıyla çalışacak yeni kreşler armağan edeceğiz.”
İmamoğlu emek hırsızı
“Metroların temelini attığını” iddia eden İmamoğlu'na tepki gösteren Kurum, “Rahmetli Kadir Abimizin temeli attığı metrolara sahip çıkmaya çalışanlar var. Siyasi kimliği aklının önüne geçmiş belediye başkanı. Görüntülerin olduğu, kendisinin de net bir şekilde bildiği 'Bu işin temelini attım' deyip orada emek hırsızlığı yapmak adına böyle pervasızca açıklamalar yapan, İstanbul'un sorunlarına odaklanmayan bir belediye başkanının bu söylemlerinden İstanbullular yoruldu” dedi.