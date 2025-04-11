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Kadın muhtarın adına açılan sahte hesapla mahalleliyi ‘destek paketi' bahanesiyle dolandırdılar

Kadın muhtarın adına açılan sahte hesapla mahalleliyi ‘destek paketi' bahanesiyle dolandırdılar

12:0311/04/2025, Cuma
DHA
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Kadın muhtarın adına açılan sahte hesapla mahalleliyi ‘destek paketi' bahanesiyle dolandırdılar.
Kadın muhtarın adına açılan sahte hesapla mahalleliyi ‘destek paketi' bahanesiyle dolandırdılar.

Diyarbakır'da muhtar Fatima Kantar'ın profil resmi ve ismini kullanan dolandırıcılar, açtıkları sahte sosyal medya hesabından mesaj yoluyla ulaştıkları mahallelilerin ‘5 bin TL devlet destek paketi' vaadiyle mobil bankacılık şifrelerini alarak, hesaplardaki paraları kendi hesaplarına aktardı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Muhtarı Fatima Kantar'ın profil resmi ve ismini kullanan şüpheliler, açtıkları sahte sosyal medya hesabı üzerinden ulaştıkları mahallelilerin ‘5 bin TL devlet destek paketi' vaadiyle mobil bankacılık şifrelerini alarak, hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktardı. Muhtar Kantar, Diyarbakır Adliyesi'nde şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Durumdan, kendisini uyaran mahalleliler sayesinde haberdar olduğunu belirten Fatima Kantar, “Benim adıma sahte sosyal medya hesabı açılmış. Orada benim profil resmim ve ismin kullanıldı. Mahalle sakinlerine benim adıma mesajlar atılmış. İlk önce mesajda bayramlaşmışlar, ‘İyi bayramlar, nasılsınız' demişler. Mahalle sakinleri de benim olduğumu düşünerek cevap vermişler. Dolandırıcılar, benim adıma ‘Devlet destek paketinden muhtarlar aracılığıyla 5 bin TL bayram desteği veriliyordu, aldınız mı?' diye sormuş. Bazı mahalle sakinleri inanmış. Bazıları da dolandırıcı olduğunu anladıkları için bana bildirdiler. ‘Muhtarım, bu siz misiniz? Sizin adınıza başka bir hesap var' dediler. Bazıları da maalesef dolandırıcılara inanarak paralarını kaptırmış” dedi.


55 yaşındaki bir kadının hesabından 190 bin TL çekmişler

Şüphelilerin yakalanmasını isteyen Kantar, “Şu an dolandırılan 3 kişi biliyorum. Bunlardan biri, mahalle sakinlerimizden 55 yaşında Ş.B. isimli bir ablamız. Eşi vefat etmiş ve çocuğu yok. 190 bin liraya yakın bir parasını hesabından çekmişler. Dolandırıcılar açtığı hesabı kapatmış. Ben hem muhtarlığım adına hem de benim adımı kirlettikleri için adliyeye gelip suç duyurusunda bulundum. Beni mağdur ettiler. Vatandaşlardan tek bir ricam var, bu tür mesajlara itibar etmesinler” diye konuştu.

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