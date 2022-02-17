Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor: Kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak

SILA SEVGİ EVLERİNDE KALMIŞ<br><br>Sıla'nın Hüseyin'den şikayetçi olmaması ve ailesi ile birlikte kalmak istememesi üzerine, ailenin de Sıla'nın tekrar evden kaçmasından endişe ve talebi doğrultusunda Savcı talimatıyla Sevgi Evlerine teslim edildiği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce danışmanlık tedbiri uygulandığı bu esnada ise Sıla'nın 7 Aralık 2021'de dilekçe vererek Hüseyin'den şikayetçi olmak istediği, Hüseyin Can Gökçek ile aralarında herhangi bir birlikteliğin kalmadığını söylediği öğrenildi.