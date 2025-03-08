Kadınlar her alanda söz sahibi

Türkiye’de her alanda kadın istihdamı önemli rakamlara ulaştı. 2024 yılı verilerine göre 85 milyon kişiyi aşan Türkiye’de toplum nüfusun 42 milyon 811 bini kadınlardan oluşuyor. Kadınların istihdama katılımı her sektör ve meslekte önemli oranları yakaladı. Üniversite sıralarındaki kadın öğrencilerin oranı yüzde 51,7'ye yükseldi. Kadın akademisyen oranı yüzde 46,4 ile Avrupa ve OECD ortalamasını geride bıraktı. Akademik yolculuğun ilk basamağı olan araştırma görevlisi pozisyonunda kadın oranı yüzde 53,8. Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı bir milyon 168 bin 896 iken bu sayının 716 bin 82'si kadın öğretmenlerden oluşuyor.