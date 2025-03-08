Kadınlar nükleer enerjinin geleceğini inşa ediyor: Akkuyu’da 4 bin kadın

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde görev yapan kadın mühendisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kariyer yolculuklarını ve sektördeki deneyimlerini paylaştı. Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki ilk büyük ölçekli projesinde yer almanın kendileri için hem bir gurur hem de büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan mühendisler, sadece Türkiye’nin enerji alanındaki gelişimine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda genç kadınlara da ilham veriyor.





HAYAL GERÇEKLEŞTİREN İLAN

Reaktör tesisinin güvenliği için çalışan Isı Otomasyon ve Ölçüm Birimi Baş Uzmanı Fadime Baca, projeye nasıl dahil olduğunu anlatırken heyecanını gizlemiyor. Baca, "Üniversitede okurken her zaman yurt dışında deneyim kazanmayı hayal ediyordum. Bir gün ilan panosunda bir duyuru gördüm: 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmak üzere Rusya'daki yükseköğretim programına Türk öğrenciler alınacaktır.' İlanı okuduğum an, bunun benim kaderim olduğunu hissettim. Rusya’da nükleer mühendislik eğitimi alma şansı yakaladım. Şimdi burada, Akkuyu NGS’de çalışıyorum" dedi.





TARİHİ SÜRECİN PARÇASIYIZ

Elektrik Birimi Röle Koruma Uzmanı Elif Başak Günay da projede çalışmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Günay, "Bu projeye katılmak benim için gurur kaynağı. Burada sadece bir nükleer santral inşa etmiyoruz, aynı zamanda Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine doğru büyük bir adım atıyoruz. Abartısız söyleyebilirim ki, bizler tarihi açıdan önemli bir sürecin katılımcılarıyız. Nükleer sektörün zorluklarına rağmen kadın mühendislerin sayısı her geçen gün artıyor. Eğer nükleer sektöründe çalışmayı hayal ediyorsanız, cesur olun. Bizler, geleceğin inşasında önemli roller üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.





KİMYADA KADINLAR FAZLA

Kimya Birimi İkincil Çevrim Kimyasal Analiz Uzmanı Pakize Ayşe Cığal Yaygın ise Akkuyu NGS’de kadın mühendislerin sayısının giderek arttığını belirtti. Yaygın, "Kimya laboratuvarında çalışan kadınların sayısı erkeklerden fazla. Bu da gösteriyor ki, kadın olmanın bu sektörde hiçbir engeli yok. Aksine, titizlik, dikkat ve analitik düşünme gerektiren bu alanda kadın mühendisler büyük katkılar sağlıyor. Gelecekte bu oranın daha da artması için öncelikle genç kızların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirilmesi gerekiyor. Nükleer sektörde çalışan kadınlar olarak deneyimlerimizi paylaşarak ve başarı hikayelerimizi anlatarak teknik disiplinlere ilgiyi artırabiliriz" şeklinde konuştu. Laboratuvar çalışmalarının nükleer santral için hayati önemini ise Yaygın, "Uranyum bir nükleer santralin kalbiyse, su da dolaşım sistemidir” diye yaptığı işi anlattı.





AKKUYU HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Devreye Alma ve Ayarlama Bölümü Uzmanı Canan Hayran Alatlı da nükleer sektörle tanışmasını şu sözlerle anlattı: "Bu sektöre adım atmamda eşimin büyük etkisi oldu. O da Rusya’ya eğitim için giden ilk Türk öğrencilerden biriydi. Bir yıl sonra ben de onu takip ettim ve artık Akkuyu NGS’de birlikte çalışıyoruz. Kızım, anne-babasından örnek alarak mühendis olmak istediğini söylüyor.”





Çevre Koruma Birimi Kıdemli Uzmanı Merve Kolukısaoğlu, Rusya'daki eğitimi sırasında hayatının değiştiğini anlattı. Kolukısaoğlu, eğitim alırken eşi ile tanıştığını ve şimdi birlikte Türkiye’nin ilk nükleer santralinde çalıştıklarını ifade etti. Kolukısaoğlu, nükleer santralin çevresel güvenliği konusunda önemli bir görev üstlendiğini anlatarak, "Çevresel güvenlik, nükleer santralin tüm yaşam döngüsünde temel ilkelerimizden biri. Akkuyu NGS’de çevresel etkileri titizlikle değerlendiriyor ve doğaya en az etkiyle santralin faaliyet göstermesi için çalışıyoruz" diye konuştu.





Kadın çalışanların oranı yüzde 27

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh de kadınların tüm işletmelere liderlik ettiğini, kilit alanları ve NGS inşaat sahalarını yönettiğini anlattı. "Başkalarına örnek olarak ilham veriyorlar. Bugün Akkuyu NGS sahasında 4 binden fazla kadın çalışıyor. Bunun bin 700'ü Türk. İnşaat tamamlandıktan sonra, işletme aşamasında kadın personel oranı artış gösterebilir. Akkuyu Nükleer A.Ş. özelinde kadın çalışanların oranı yüzde 27’nin üzerinde, yani çalışanların yaklaşık üçte biri kadın. Hatta küresel ortalamaları dahi aşmaktayız. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) verilerine göre, dünya genelinde nükleer enerji sektöründe kadın çalışan oranı yaklaşık yüzde 25 seviyesindedir."







