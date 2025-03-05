Hava kirliliğinin yıllık maliyeti 1,5 trilyon lira

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Meclis'e sunduğu rapora göre, Türkiye'de bir yıl içerisinde iklim değişikliğine neden olan etkenlerin körüklediği hava kirliliğinden kaynaklı erken ölümlerin ekonomik maliyeti 1,5 trilyon liraya tekabül ediyor.

Ayrıca ülkemizde yaşanan aşırı sıcak havalar nedeniyle 471 milyon saat iş kaybı meydana gelmiş durumda. Söz konusu gelişmenin yol açtığı gelir kaybı ise 846 milyon doları, yani 30,9 milyar lirayı buluyor. Küresel sıcaklık artışı nedeniyle 2024 itibarıyla 5 milyar avroluk bir cari açık yükü oluşacağı da tahmin ediliyor. Meclis'teki analizlere göre, Türkiye'nin güncel emisyon miktarı, 558 milyon tona ulaştı. İklim Kanunu teklifinin yasalaşması halinde, bu miktarın 270 milyon tonluk bölümü getirilecek sınırda karbon düzenleme mekanizmasına dahil edilecek. Teklifle; sanayiden kaynaklı emisyonların yüzde 85'i emisyon ticaret sistemi içine dahil edilecek. Bakanlığın hesaplamasına göre, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için toplam 300-350 milyar dolarlık yatırım hayata geçirilecek. Bu da yıllık 10-11 milyar dolarlık yatırımın devreye alınacağı anlamına geliyor.