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Kadınların el emeği kazanca dönüştü

Sivas Belediyesi tarafından oluşturulan Hanımeli Çarşısı, ev hanımlarına maddi kazanç sağlıyor. Kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler çarşıda satışa çıkarılırken geliri de ay sonunda hesaplarına yatırılıyor.

04:00 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hanımeli Çarşısı, ev hanımlarına maddi kazanç sağlıyor.

Hanımeli Çarşısı, ev hanımlarına maddi kazanç sağlıyor.

Sivas Belediyesi tarafından ev hanımlarını desteklemek ve maddi kazanç sağlamak adına başlatılan Hanımeli Çarşısı projesi ilgi görüyor. Türkiye’de ilk olarak başlatılan proje ile ev hanımları hem sosyalleşiyor hem de maddi kazanç elde ediyor. Ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünleri bu özel çarşıda satışı yapılarak geliri ay sonunda hesaplarına yatırılıyor.

HESAPLARINA YATIRIYORUZ

Çarşı hakkında bilgiler veren Sivas Belediyesi Hanımeli Çarşısı Koordinatörü Bilal Kolsuz, “Emeğe saygı üretime katkı sloganıyla yola çıktığımız belediyemizin ev hanımlarını desteklemek adına oluşmuş olduğu bir projedir burası. Özellikle ev hanımlarımızın evlerinde yapmış oldukları ürünlerinin burada sergilenmesini ve satışını gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin buradan ticari bir kazancı yoktur. Ürünleri satıp üyelerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Dikiş nakış ve çeyiz ürünleriyle beraber Sivas el sanatları ürünlerimiz var. Ebru, tezhip, hat, Sivas bıçağı ve ahşap oyma ürünlerimiz var” şeklinde konuştu.

Satışlardan memnun olduklarını dile getiren Bilal Kolsuz, şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşlarımızın ilgisi gayet güzel. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Yüksek hızlı tren ile gelen turist kafileleri uğruyor. Hanımeli Çarşısı mağaza konsepti ile hizmet veriyor. Bütün ürünlerimiz barkotludur. Bu Türkiye’de ilk uygulamadır.”



#Sivas Belediyesi
#Hanımeli Çarşısı
#Üretim
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