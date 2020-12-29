Kadıoğlu’nun acı günü

Ekonomi

Asgari ücrete yüzde 21.5 zam

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret yüzde 21,56 oranla 500 lira artarak, 2 bin 825 lira oldu. Kasım 2020 itibariyle yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olduğunu söyleyen Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk” dedi.