Kadıoğlu’nun acı günü

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Yer Emniyeti Değerlendirme ve Denetleme Daire Başkanı Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu’nun kanserle mücadele eden eşi Sema Kadıoğlu (55), tedavisi sırasında yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Sema Kadıoğlu, dün Karşıyaka Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu ve oğlunun yanı sıra, ailesi, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Bu yılki Yüksek Askeri Şura toplantısında tümgeneralliğe terfi eden Yaşar Kadıoğlu, FETÖ ile mücadele yürütürken kumpaslarla emekliye sevk edilmiş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası pilot açığı oluşması üzerine özel sektördeki görevinden ayrılarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına geri dönmüştü.