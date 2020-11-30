Kadir Şeker’in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesi: Oğlum uyuşturucu satışına izin vermediği için öldürüldü

Konya’da, sevgilisi ile parkta tartışırken Kadir Şeker’in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç, iddialarda bulundu.

Oğlunun uyuşturucu madde satılmasına izin vermediği için öldürüldüğünü ileri süren Dalkılıç, "Elimde belgeler var" diyerek Kadir Şeker’in kiralık katil olduğunu öne sürdü.

Konya'da polis ekipleri, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in yardım etmek istediği A.D'nin bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirmişti.

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Bu gelişmeye ilişkin konuşan Dalkılıç, “Ayşe Dırla ve Murat Hanlı 1 kilo eroinle yakalandı. Ben onların azmettirdiğine ve kiralık katil tuttuğuna inanıyorum. Sevgilisi Murat’a diyor, ‘Kadir parka yerleşti Murat, haberin olsun.’ Murat da diyor ki; ’O gelmek üzere, dikkatli ol. Görmesin seni’ O da; ‘tamam gülüm’ diyor. Tuzağa bakın. Evde tartışıyorlar, kadın parka gidiyor. Oğlumu arayıp, ‘parktayım gel diyor. Kadına şiddet de yok. Madem benim çocuğum şiddet uyguladı, karakola gitseydi. Çünkü şiddet yok, darp raporu yok. Kadir’in kiralık katil olduğunu düşünüyorum” dedi.

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“Kadir Şeker’i katil olarak tuttular”

Olayda kadına şiddet olmadığını savunan Dalkılıç, “Bugün uyuşturucu maddesiyle Ayşe Dırla ve Murat Hanlı yakalandı. Ben bunlardan şüpheleniyordum zaten. Kadına şiddet diye bir şey yoktu. Benim çocuğumu orada susturdular. Uyuşturucu madde satmasına izin vermediği için, benim çocuğumu yok ettiler. Kadir Şeker’i de katil olarak tuttular. Elimde bu şahısla olan yazışmaları ve resimleri var. Özgür öldükten 2 hafta sonra onun eşyalarının üzerinde hayat yaşıyor. Videolar paylaşmışlar” diye konuştu.

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