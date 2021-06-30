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ANKARA

Kafalarını kuma gömdüler

İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Ana muhalefetin genel başkanı yalanın peşine takıldı, hatta bayraktarlığını yaptı. Muhalefet mensupları, hakikat ortaya çıkmasına rağmen hiçbir şekilde özür dilemeyerek kafalarını kuma gömmeyi sürdürdü” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kafalarını kuma gömdüler
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak düzenlenen İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tahrif haberciliğinin demokrasiye büyük zarar verdiğini söyledi.

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  • “Dijital mecralarda kasıtlı çarpıtmalar, kara propaganda ve yalan bilgilerle kişilerin hakları ya da kurumların itibarı kolayca hedef alınabiliyor” diyen Altun şöyle devam etti: “Hakikatin çarpıtılmasının son örneklerinin ‘Katarlılara Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi’ ve ‘Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar’ başlıklı yalan haberlerde görüldü. ‘Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi’ başlıklı haberin, kamuoyunu yanlış yönlendirme ve üniversite sınavına girecek gençleri hükümetimize karşı kışkırtma amacı taşıdığı çok açıktı.

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Altun, “Ana muhalefetin genel başkanı da bu yalanın peşine takıldı, hatta bayraktarlığını yaptı. Haberin kesinlikle gerçek olmadığını ortaya koyduk, hemen. Bunu ortaya koymamıza rağmen haberi yapan internet sitesi ancak 27 saat sonra döndü ve ‘biz yanlış yapmışız, özür dileriz’ dedi. Ama bu yalanın parçası, hatta merkezi olan muhalefet mensupları, hakikat ortaya çıkmasına rağmen, hiçbir şekilde özür dilemeyerek kafalarını kuma gömmeyi sürdürdü. Yalan habere dayanan bu kara düzen, toplumsal huzurumuzu açıkça tehdit ettiği gibi bir ulusal güvenlik sorunu olarak görülmelidir. Basit bir hata olarak görmüyoruz bunu, göremeyiz” dedi.

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