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ANTALYA

Kağıt toplayan aracın arkasında ölümle dans

Kepez ilçesi Yeşilırmak caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosikletin arkasına takılan üç patenci gencin tehlike dolu yolculuğu arkalarında bulunan diğer motosikletin kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Kağıt toplayan aracın arkasında ölümle dans
Kağıt toplayan aracın arkasında ölümle dans.

Antalya’da patenci grup, kağıt toplayan motosikletin kasasına tutunarak yolcuk etti.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ


Kepez ilçesi Yeşilırmak caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosikletin arkasına takılan üç patenci gencin tehlike dolu yolculuğu arkalarında bulunan diğer motosikletin kamerasına yansıdı.

TEHLİKELİ YOLCULUK


Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kameraya takılan olayda, patenci gençler yaklaşık 30 kilometre hızla giden motosikletin arkasında bulunan ve kartonla dolu olan kasaya tutunarak tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdi. Motosikletin ani fren yapması veya gençlerden birinin dengesini kaybetmesi halinde ölümle sonlanması işten bile olmayan olayda herhangi bir kaza yaşanmaması tek teselli olurken bu tehlikeli yolculuğu gören vatandaşların yürekleri ağızlarına geldi.

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