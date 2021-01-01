Kahraman erin hesabı soruldu

15 Temmuz darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı (KKK) ele geçirmeye çalışan birçok darbeci generalin de aralarında bulunduğu 120 sanığa ceza yağan davanın kısa kararında dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. O gece darbecilerin, kaçırılacaklar listesindeki dönemin KKK Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümg. Ali Doğan İnce’yi almaya gittiği Merkez Orduevi’nde kahramanlık öyküsü yaşandı. İnce’yi almaya giden cuntacı binbaşılar Cevdet Serbest, Ali Kahya, Zeyit Karagöz ve yüzbaşı Gökhan Akdağ’a nizamiyede nöbet tutan er Müslüm Uzun izin vermedi. Nizamiyedeki Uzman Çavuş Erhan Anbarcı’yı ağır yaralayan cuntacılar, kurşun yağdıran erle baş edemeyince geldikleri aracı bırakarak taksiyle kaçtı.

SERBEST’E 28, CAHA’YA 34 YIL

Yeni Şafak’ın “Kahraman er geçit vermedi” başlığıyla 11 Nisan 2017’de manşetine taşıdığı olayda darbeci hainlere kahraman erin hesabı da soruldu. Cuntacı binbaşılar Cevdet Serbest ve Zeyit Karagöz müebbet hapse mahkum edildi. Akdağ, başka bir davadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Ali Kahya ise hala firari konumda ve aranan teröristler listesinde gri kategoride.

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Erhan Caha

Mahkeme ayrıca sanık Cevdet Serbest’e, Müslüm Uzun ve Uzman Çavuş Erdal Anbarcı’yı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da toplam 28 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Aynı suçtan, KKK’yı ele geçirme görevi verilen sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski general Erhan Caha da 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan Caha’ya, bu davadan da toplam 103 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ’den yargılanacak

Fehmi Atuk

Sanıklar arasında 15 Temmuz sonrası YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a imzalatan eski Kurmay Albay Fehmi Atuk da yer alıyordu. Atuk’un darbe suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmeden mahkeme, sanık hakkında FETÖ üyeliğinden cezalandırılması talebiyle açılan davanın ayrılmasına karar verdi.

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Balyoz iade