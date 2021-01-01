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ANKARA

Kahraman erin hesabı soruldu

Kahraman erin hesabı soruldu

15 Temmuz gecesi derdest edilecekler listesindeki generali almak için Merkez Orduevi’ne giden FETÖ’cü hainleri tek başına püskürten kahraman er Müslüm Uzun’un hesabı soruldu. KKK’yı ele geçirme görevi verilen darbeci general Erhan Caha ile darbeci binbaşı Cevdet Serbest, “kasten öldürmeye teşebbüsten” de ceza aldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Müslüm Uzun - Erdal Anbarcı
Müslüm Uzun - Erdal Anbarcı

15 Temmuz darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı (KKK) ele geçirmeye çalışan birçok darbeci generalin de aralarında bulunduğu 120 sanığa ceza yağan davanın kısa kararında dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. O gece darbecilerin, kaçırılacaklar listesindeki dönemin KKK Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümg. Ali Doğan İnce’yi almaya gittiği Merkez Orduevi’nde kahramanlık öyküsü yaşandı. İnce’yi almaya giden cuntacı binbaşılar Cevdet Serbest, Ali Kahya, Zeyit Karagöz ve yüzbaşı Gökhan Akdağ’a nizamiyede nöbet tutan er Müslüm Uzun izin vermedi. Nizamiyedeki Uzman Çavuş Erhan Anbarcı’yı ağır yaralayan cuntacılar, kurşun yağdıran erle baş edemeyince geldikleri aracı bırakarak taksiyle kaçtı.

SERBEST’E 28, CAHA’YA 34 YIL

  • Yeni Şafak’ın “Kahraman er geçit vermedi” başlığıyla 11 Nisan 2017’de manşetine taşıdığı olayda darbeci hainlere kahraman erin hesabı da soruldu. Cuntacı binbaşılar Cevdet Serbest ve Zeyit Karagöz müebbet hapse mahkum edildi. Akdağ, başka bir davadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Ali Kahya ise hala firari konumda ve aranan teröristler listesinde gri kategoride.

Erhan Caha

Mahkeme ayrıca sanık Cevdet Serbest’e, Müslüm Uzun ve Uzman Çavuş Erdal Anbarcı’yı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da toplam 28 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Aynı suçtan, KKK’yı ele geçirme görevi verilen sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski general Erhan Caha da 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan Caha’ya, bu davadan da toplam 103 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ’den yargılanacak

Fehmi Atuk

Sanıklar arasında 15 Temmuz sonrası YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a imzalatan eski Kurmay Albay Fehmi Atuk da yer alıyordu. Atuk’un darbe suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmeden mahkeme, sanık hakkında FETÖ üyeliğinden cezalandırılması talebiyle açılan davanın ayrılmasına karar verdi.

Balyoz iade

  • Mahkeme, darbeci hainlere ait olan ve adli emanette tutulan silahların da KKK’ya iadesine karar verdi. Müebbet hapse mahkum edilen darbeci Binbaşı Uğur Bahtiyar’ın o gece kilitli kapıları kırmak için yanında getirdiği balyozun iadesine, darbeci general Ahmet Bican Kırker’in emir astsubaylığını yapan Levent Ceylan’dan ele geçirilen 1 ABD Doları’nın ise dosyada delil olarak saklanmasına hükmedildi.
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