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Kahramankazan’da yardım kolisi bağışı kampanyası

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle gelir kaybına uğrayarak mağduriyet yaşayabilecek aile ve vatandaşlar için anlamlı bir kampanya başlattı. Oğuz, sosyal medyadan başlatılan kampanya kapsamında, içinde gıda, temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri olacak yardım kolileri hazırlanması için bağış çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz.

Kahramankazan Belediyesi, ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı başlattığı seferberliği tüm hızıyla sürdürüyor.

Sosyal medyadan duyurdu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu kapsamda koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle gelir kaybına uğrayarak mağduriyet yaşayabilecek aile ve vatandaşlara destek olmak amacıyla anlamlı bir kampanya başlattı. Oğuz, kampanyayı, sosyal medya üzerinden “Haydi Kahramankazan Gün Yardımlaşma Günüdür” sloganıyla duyurdu. Oğuz, vatandaşlardan içinde gıda, temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri olacak yardım kolileri hazırlanması için bağış çağrısında bulundu. Bir adedi 150 TL olarak belirlenen yardım kolileri için vatandaşlar istedikleri kadar bağış yapabilecek. Oğuz, kampanyanın duyuru broşüründe, “Haydi Kahramankazan Gün YARDIMLAŞMA Günüdür. Her türlü zorluğu birlikte yeneceğiz.

Siz de Belediyemizin aşağıdaki hesap numaralarına istediğiniz kadar yardım kolisi (1 yardım kolisi 150TL) bağışı yapabilirsiniz.” ifadelerine yer verdi. Kampanya ile ilgili belediyenin internet sitesinden ya da 0 312 814 53 00 ve 0 537 040 67 59 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek.

Birlikte yeneceğiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüse karşı tüm imkânlarını seferber ederek yürüttükleri çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. Kahramankazan’da 55 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ifade eden Oğuz, bu kampanya ile mağduriyet yaşayabilecek aile ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermeyi hedeflediklerini kaydetti. Oğuz, “Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Gün Yardımlaşma, gün birlik olma günüdür. Tüm zorlukları birlikte yeneceğiz. Hayırsever vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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