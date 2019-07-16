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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kahramanları unutmadık

FETÖ’cülerin darbe girişimi sırasında şehit olanlar İstanbul Edirnekapı Şehitliği’nde anıldı. Anma programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başta olmak üzere protokol üyeleri ile birçok şehit yakını ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz şehitlerine dua ederek, kabirlerine karanfil bıraktı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz şehitlerine dua ederek, kabirlerine karanfil bıraktı.

FETÖ’nün hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde kahraman şehitler dualarla anıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki protokol, İstanbul Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitliği’nde FETÖ’cülerin darbe girişimi sırasında şehit olanlar için önce kuran tilaveti yapıldı, ardından kabirleri başında dualar edildi. Anma programına her yıl olduğu gibi birçok şehit yakını ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

KARANFİL BIRAKTILAR

Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’ndeki anma programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İstanbul Müftü Yardımcısı Bahri Şamat şehitler için dua etti. Şehitliği dolduran İstanbul protokolü ve vatandaşlar, edilen dualara eşlik etti ve FETÖ’cü hainleri lanetledi. Vali Ali Yerlikaya, şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi. Kimisiyle uzun uzun sohbet etti. Program Vali Yerlikaya ve beraberindekilerin kabirlere karanfil bırakmasıyla sona erdi.

DEVELET PROTOKOLÜ ORADAYDI

Anma programına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı Tarık Şebik, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile diğer adli ve idari yetkililer katıldı.

  • Allah, Tolga’nın kalbine göre verdi
  • Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu söyleyen Şehit Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan Ecebalın, “Biz sadece 15 Temmuz diye burada değiliz, 365 günün 300 günü buradayız. Beraberdik o gece. Şehit oldu. Tolga sonradan geldi. Niye geldin oğlum dedim. Baba bu iş başka bir iş, büyüklerimiz çıkın dediyse Allah bize şehitliği nasip eder, demişti. Allah onların kalbine göre verdi” diye konuştu. Şehit Mahir Ayabak’ın dayısı Burhan Ayabak, “Bu acı unutulmaz. 17 yaşında bir çocuktu. Daha hayatı görmeden şehit düştü. Çok özlüyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok. Allah’ın takdiri böyle. Bizim için büyük bir şeref” dedi.

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