Gündem Kahramanmaraşta 63 yıllık çift yarım saat arayla vefat etti
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 63 yıllık çift yarım saat arayla vefat etti

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 63 yıldır aynı yastığa baş koyan Ayşe ve Hüseyin Öksüz çifti, tedavi gördükleri hastanede yarım saat arayla yaşamlarını yitirdi.

Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraşta 63 yıllık çift yarım saat arayla vefat etti
Ayşe ve Hüseyin Öksüz çifti

Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı Mahallesi’nde ikamet eden 82 yaşındaki Hüseyin Öksüz, bir süre önce rahatsızlanarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından 63 yıllık eşi 79 yaşındaki Ayşe Öksüz de rahatsızlandı. O da eşinin tedavi gördüğü Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir ömrü birlikte geçiren çiftin acı haberi, yarım saat arayla geldi. Ayşe Öksüz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Hüseyin Öksüz de yarım saat sonra yaşamını yitirdi.

63 yıllık evliliklerinde 4’ü erkek 9 çocuk sahibi olan Öksüz çiftinin cenazeleri, Büyüktalı Mahallesi’nde yan yana defnedildi.

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