Kahramanmaraş'ta orman yangını: Bir kişi gözaltında

Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alınması için tüm ekipler mücadeleye devam ediyor. Çanakkale’deki yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamaya devam ediyor. Bölgede bulunan 3 adet AS-532 tipi helikopter ve 2 adet CH-47 tipi helikopter şu ana kadar 65 sorti yaparak 117 tondan fazla su atımı yaptı. İşte Çanakkale orman yangınında son durum...