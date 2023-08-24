Kahramanmaraş'ta orman yangını: Bir kişi gözaltında

Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Oruç Reis Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İlçe sınırları içinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alada yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Bir kişi gözaltında
Bu arada vatandaşlar ormanlık alanda yangını bir vatandaşın çıkardığı ihbarında bulundu. Polis vatandaşın gösterdiği şahsı gözaltın aldı. Şüpheli yangını kendisinin çıkarmadığını öne sürdü. Ancak o sırada ormanlık alanda olan başka vatandaşlar ise yangını bu şahsın çıkardığını kaydetti.