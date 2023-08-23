Bahçeli'den yangın provokatörlerinin 'imar rantı' iddiasına çok sert tepki: Sefil ve şerefsiz bir bühtandır

Çanakkale'nin Kayadere ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 26 adet söndürme helikopteri, 639 arazöz ve iş makinasının yanı sıra 2700'e yakın personelle devam ediyor.

337 hane ve 1251 vatandaşın yaşadığı 9 köy tahliye edildi. Hava araçları yoğun bir şekilde su alma faaliyetlerine devam ettiği için Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ege'nin iki yakası tutuşmuştur" diyerek Çanakkale'deki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Sefil ve şerefsiz bir bühtandır'

"Allah'ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir" diyen Bahçeli, yangın üzerinden dolaşıma sokulan 'imar rantı' söylemlerine de sert tepki gösterdi.

Bahçeli, "Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir" dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamaları;

Çanakkale sadece bir şehrin adı değil, bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan aziz şehitlerimizin mukaddes yadigarı, tarihin en büyük şehitlik anıtıdır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan köşesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayılmıştır.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ege'nin iki yakası tutuşmuştur.

"Son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecek"

Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir. Devlet bütün imkanlarıyla yangın sahasındadır. 1500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edilmektedir. 9 köyümüzün tedbir amaçlı tahliyesi sağlanmıştır. Allah'ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir.

"Ortalığı bulandıranlar deşifre edilip yakalarından tutulmalı"

Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir.

"Yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyor ve dua ediyoruz"

Bahse konu yangından dolayı zarar-ziyan içinde olan yöre insanımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletiyor, yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inanıyorum. Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki, devrilse bile ağaçlarımız dikilir yeni fidanlarımız.

Çanakkale sadece bir şehrin adı değil, bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan aziz şehitlerimizin mukaddes yadigarı, tarihin en büyük şehitlik anıtıdır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan köşesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) August 23, 2023



