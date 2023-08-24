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Dünya

Yunan spikerden skandal yangın açıklaması: Kömürleşmiş 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 göçmen cesedi bulundu. Devlet kanalı ERT'nin haber bülteni sunucusu Alexandras Douvara'nın yangında hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili yaptığı açıklama kan dondurdu. Yunan spiker sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

09:41 . 24/08/2023 Perşembe
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Sosyal medya kullanıcıları, sunucu hakkında işlem yapılmasını talep etti.

Sosyal medya kullanıcıları, sunucu hakkında işlem yapılmasını talep etti.

Sıcak hava dalgasının ölümcül bir hal aldığı ve günlerdir orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan'ın kuzeyindeki Meriç Bölgesi'nde ücra bir köyde 18 yanmış ceset bulundu.


Bu konuyu ele alan devlet kanalı spikeri Alexandras Douvara'nın yaptığı ırkçı sunum büyük tepki çekti.


Göçmen oldukları öngörülüyor

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu. Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

Tepkiler çığ gibi büyüyor

"Tek hoş olan şey, kömürleşerek ölen 18 göçmenden başka insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır”
diyen spiker Yunan medyasında eleştirilerin hedefinde.

IN.GR haber sitesi bunun kabul edilemez bir atıf olduğunu söyleyerek, spikere göre
“Göçmenlerin daha aşağı bir tanrının insanları olduğunu, hayatlarının Yunanlıların hayatları kadar önemli olmadığını
” öne sürdü.

'Utanç verici'

Efimerida gazetesi de sunucunun yorumunu
“utanç verici”
olarak nitelendirdi.

Yunanistan'da sosyal medya kullanıcıları, sunucu hakkında nefret yasası kapsamında işlem yapılmasını talep etti.


#Yunanistan
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