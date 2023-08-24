Yunan spikerden skandal yangın açıklaması: Kömürleşmiş 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik

Sosyal medya kullanıcıları, sunucu hakkında işlem yapılmasını talep etti.
Sıcak hava dalgasının ölümcül bir hal aldığı ve günlerdir orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan'ın kuzeyindeki Meriç Bölgesi'nde ücra bir köyde 18 yanmış ceset bulundu.
Bu konuyu ele alan devlet kanalı spikeri Alexandras Douvara'nın yaptığı ırkçı sunum büyük tepki çekti.
Göçmen oldukları öngörülüyor
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu. Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.
Tepkiler çığ gibi büyüyor
'Utanç verici'
Yunanistan'da sosyal medya kullanıcıları, sunucu hakkında nefret yasası kapsamında işlem yapılmasını talep etti.