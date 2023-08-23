Yunanistan'ın Meriç Bölgesinde göçmen avı: Irkçı grup gözaltına alındı

Yunanistan Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Suriyeli ve Pakistanlı 13 düzensiz göçmenin hukuka aykırı olarak, bir araca bağlı bir römorkun içinde tutulduğunu gösteren ve sosyal medyada yayınlanan videonun ardından polis harekete geçti.

Polis, dün akşam Dedeağaç yakınlarında bir aracın sahibi ile araç sahibine bu eylemde yardım eden iki kişiyi gözaltına aldı.

Videoda bir kişinin, göçmenlere küfürler ederek, "Römorkta 25 parça topladım. Bunlar bizi yakacak. Tüm dağ doldu. Bizi yakmaya yeminliler. Hep birlikte organize olun, bunları toplayalım" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Yunanistan Yüksek Mahkemesinden müdahale

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre Yunanistan Yüksek Mahkemesi Savcısı Yorgos Adilinis, ırkçı olayla ilgili şiddet kullanımı, insan hayatını tehlikeye atma ve insan kaçırma suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.

Adilinis, Dedeağaç Savcılığına hitaben yazdığı yazıda, videodaki anlatıcının başka insanları da ırkçı eyleme davet ettiğini belirterek, "Yayınlanan videoda bir Dedeağaç sakinin mültecileri sardalya gibi bir römorka istif ettiği ırkçı şiddet içeren eylem endişe vericidir" ifadelerini kullandı.

Bölgede can kaybı, maddi zarar ve doğa felaketine yol açan yangınların sebeplerinin ortaya çıkarılmasını isteyen Adilinis, bu yangınların ardında organize bir suç örgütünün olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Yunan Bakandan açıklama

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis İkonomu de, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yunanistan, güçlü demokratik müktesebata ve insani geleneğe sahip bir hukuk devletidir. Sokak kanunları hiçbir şekilde hoş görülemez." ifadelerine yer verdi.

Muhalefetten tepki

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Meclis Sözcüsü Nasos İliopulos, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, hükümeti hem yangınlara yeterince müdahale edememekle suçladı hem de Meriç Bölgesi'nde varlık gösteren ırkçı gruplar nedeniyle eleştirdi.

İliopulos, sivil korumanın gerektiği gibi işlememesinin, bölgede 19 kişinin yanarak ölmesine neden olduğunu savundu.

Meriç Bölgesi'nde devlet mekanizmasının çöktüğünü savunan İliopulos, "Aşırı sağ gruplar hükümetin göz yumması ve Yunan Çözümü Partisi Milletvekili Paris Papadakis'in desteğiyle komplo teorileri üretip göçmen ve mültecileri kovalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Irkçılık karşıtı eylem

Yunanistan'da faaliyet gösteren Faşist Tehdit ve Irkçılığa Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) düzensiz göçmenlerin römorkta alıkoyulduğu olay için hükümeti ırkçı gruplara göz yummakla eleştirerek, 24 Ağustos Perşembe başkent Atina'da ırkçılık karşıtı eylem çağrısında bulundu.

Yangınlarda 19'ü göçmen 20 kişi hayatını kaybetmişti

Ülkede 5 gündür devam eden yangınlarda, 21 Ağustos'ta Viotia'da bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirmişti.

Dün ise Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında, Yunanistan'a Meriç'ten geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu.



