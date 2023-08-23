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Çanakkale’deki yangın söndürme çalışmalarına TSK’nın desteği sürüyor! MSB açıklama yaptı

Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alınması için tüm ekipler mücadeleye devam ediyor. Çanakkale’deki yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamaya devam ediyor. Bölgede bulunan 3 adet AS-532 tipi helikopter ve 2 adet CH-47 tipi helikopter şu ana kadar 65 sorti yaparak 117 tondan fazla su atımı yaptı. İşte Çanakkale orman yangınında son durum...

15:39 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale’de 24 saati geçen orman yangını birçok noktada çevrilmiş durumdayken, öğle saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler yeniden yükseldi.Ekipler hem karadan hem havadan hummalı bir şekilde çalışmasını sürdürürken, yangının vurduğu Somaklı bölgesi Yağcılar mevkisinden yeniden alevler yükseldi. Ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamayı sürdürüyor.

MSB'DEN ÇANAKKALE'DEKİ YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çanakkale’deki yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamaya devam ediyor. Bölgede bulunan 3 adet AS-532 tipi helikopter ve 2 adet CH-47 tipi helikopter şu ana kadar 65 sorti yaparak 117 tondan fazla su atımı yaptı” ifadeleri kullanıldı.



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