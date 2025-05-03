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Kahramanmaraş'ta tefecilik ve yağma operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta tefecilik ve yağma operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

11:293/05/2025, Cumartesi
AA
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Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 zanlı tutuklandı.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Nisan'da ilçede belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda, yüksek faizle borç para verdikleri mağdurlardan alacaklarını cebir ve tehditle tahsil ettikleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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