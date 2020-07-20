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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş haberleri: Yeni bir bitki türü bulundu: Koparana 62 bin lira ceza kesilecek

Kahramanmaraş'ta yeni bir çiçek türü bulundu: Koparana 62 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ta 2500 rakım yükseklikte keşfedilen ve 'Gelin Bacağı' ismi verilen yeni bitki türünün korunması için zarar verene veya koparana 62 bin lira para cezası uygulanacak.

Haber Merkezi İHA
Gelin Bacağı
Gelin Bacağı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 1800-2500 rakımda ’Gelin bardağı’ ismi verilen yeni bir bitki türü bulundu. Gelin bardağını koparmanın cezası ise 62 bin lira.

YÜKSEK CEZALARLA ÇİÇEĞE ZARAR VERİLMESİ ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ahmet Yenisolak, yaptığı açıklamada, "Gelin bardağının (fritillaria persica) Kahramanmaraş sınırlarındaki varlığı aynı zamanda şehrimizin ne kadar geniş ve bir o kadar farklı iklim özelikleri barındırdığının kanıtı niteliğindedir. Önümüzdeki yıllarda park ve bahçelerimizi süslemesini temenni ettiğim gelin bardağının aynı zamanda diğer özelliklerinin analiz edilerek Kahramanmaraş’ta kültüre alınması ile ticarete kazandırılmasını ümit ediyorum" dedi.

İHA
Gelin Bacağı

Kahramanmaraş’ın zengin florasından bahsederken bu doğa harikası alanın tahrip edilmemesi ve usulüne uygun şekilde korumaya alınarak ziyaretçilere açılması gerektiğini ifade eden Yenisolak, "Aksi takdirde zaten yayılım gösterdikleri alanlar fevkalade azalan bitkilerin tamamen coğrafyamızı, özelde şehrimizi terk etmesi oldukça üzücü olur. Önemi ortada olan bu gibi bitki zonlarının yüksek meblağlarda para cezaları ile zarar verilmesini engellemeye çalışmak bir yöntem olsa da yeterli personel ve takip mekanizması olmayışı zarara engel olamamaktadır" diye konuştu.

İHA

İHA
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