Kalem güzeli yeniden hayat buldu

Uğur Derman Hoca’yı dinlemeye gelen Resul Korkut, kendisinin de bir hat öğrencisi olduğunu söyledi. Yeni ilavelerle kitabın çok daha iyi olduğunu ifade eden Korkut, “Uğur Hoca bir derya, Allah başımızdan eksik etmesin” dedi. Dinleyicilerden Sevgin Daşkaya ise, “Bu değerli etli isimler hayattayken onlardan ne öğrenebilirsek bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı. Samsun’dan gelen ve tesadüfen bu programı görüp katılan Şeymanur Demirbaş, “Hoca yaşayan bir çınar bence. Mahmut Hoca son Osmanlı bakiyesi ifadesini kullandı, bizim de görebileceğimiz ender sanatçılardan bir tanesi Uğur hoca, o yüzden çok memnun kaldım” diye konuştu.