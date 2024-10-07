Kalem güzeli yeniden hayat buldu

Uğur Derman Hoca’nın yayına hazırladığı, Hattat Mahmud Bedreddin Yazır’ın hüsnühat sanatına dair kaleme aldığı Kalem Güzeli eseri tanıtıldı. Eseri yayınlama sürecini anlatan Derman, kitapla ilgili merak edilen soruları da cevapladı.
Hattat Mahmud Bedreddin Yazır'ın hüsnühat sanatına dair kaleme aldığı ve Ketebe Yayınları tarafından yayınlanan "Kalem Güzeli" eserinin tanıtımı Taksim Camii Kültür Merkezi’nde yapıldı. Proje koordinatörlüğünü hattat İbrahim Şengül’ün yaptığı eseri, M. Uğur Derman yayıma hazırladı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Derman, Mahmut Sami Kanbaş moderatörlüğünde eser hakkında merak edilen soruları cevapladı.
DEVAM ETTİRMEK İSTEDİM AMA OLMADI
"Kalem Güzeli" eserinin hüsnühat sanatına dair neşredilmiş önemli bir eser olduğuna dikkati çeken Derman, "Mahmud Yazır, devrin hattatlarından dersler görmüş ama yaşlılık yıllarında da bu sanatla ilgili eser verme gayretine düşmüş. Hayatının son döneminde bu eseri kaleme almış ancak neşredememiş. Vefatına kadar 3,5 cildi hazırlamış ve sonrasına ömrü vefa etmemiş. Vefatından sonra ailesinden birisi bendenizle temas kurdu bu eserle ilgili ne varsa verdiler. ‘Mahmud Yazır'ın bu eserini acaba tamamlar mıyım?’ diye düşündüm ancak tamamlanır gibi değildi. Onun için 3,5 ciltle iktifa mecburiyetinde kaldım. Üç cildi daha önce yayınlanmıştı, yarım cildi de yeni edisyonla yayınlandı" açıklamasını yaptı.
BASKISI BİTMİŞTİ FOTOKOPİYLE ÇOĞALTILIYORDU
Derman, 1955'te yayınlanan "Son Hattatlar" eserinde Mahmud Yazır'ın bu eserinden bahsedildiğini ve eserin varlığından böylece haberi olduğunu ifade ederek, "Yazır'ın vefatından sonra eser tabii ki birilerinin önüne gitmiş ancak 'basılmaya değmez' bulunmuş. Bana da böyle bahsedilince hemen eseri görmek arzusuna kapıldım. Eseri incelediğimde zaman kaybetmeden basılması gerektiğini anladım. 1972 yılında da ilk kez yayınlandı. Yıllar içinde tükendi ve herkes fotokopi cildiyle çoğaltmaya başladı. Şimdi de nihayet ikinci baskıyla derli toplu bir şekilde okurla buluşmuş oldu" ifadelerini kullandı.
Uğur Hoca yaşayan bir çınar
- Uğur Derman Hoca’yı dinlemeye gelen Resul Korkut, kendisinin de bir hat öğrencisi olduğunu söyledi. Yeni ilavelerle kitabın çok daha iyi olduğunu ifade eden Korkut, “Uğur Hoca bir derya, Allah başımızdan eksik etmesin” dedi. Dinleyicilerden Sevgin Daşkaya ise, “Bu değerli etli isimler hayattayken onlardan ne öğrenebilirsek bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı. Samsun’dan gelen ve tesadüfen bu programı görüp katılan Şeymanur Demirbaş, “Hoca yaşayan bir çınar bence. Mahmut Hoca son Osmanlı bakiyesi ifadesini kullandı, bizim de görebileceğimiz ender sanatçılardan bir tanesi Uğur hoca, o yüzden çok memnun kaldım” diye konuştu.