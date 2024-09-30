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7 İklim 3 Sada konseri Filistin’i unutmadı

7 İklim 3 Sada konseri Filistin’i unutmadı

04:0030/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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2018’den bu yana YediHilal Derneği tarafından düzenlenen “7 İklim 3 Sada” konserleri, bu yıl Filistin temasıyla gerçekleştirildi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan konserde, müzik dünyasında Ebu Ratıb olarak bilinen Dr. Muhammed Ebu Ratıb, Şam-ı Şerif Grubu ve Türkiye’den Grup Yürüyüş dinleyicilerle buluştu. Konserde “Çin Bizim, Hindistan Bizim”, “Mutlu Şehidin Şiiri”, “Allah Yolunda Cihat Et Kardeşim”, “İzzetli Gazze’nin Adamları”, “Gazze’nin Ablukasını Kaldırın”, “Aksa’nın Tufanı” ve “Kudüs Kalbimde”nin arasında olduğu birçok eser seslendirildi.


ÖZGÜR OLANA DEK SUSMAYACAĞIZ

YediHilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı, programda yaptığı konuşmada, Filistin adına sergi ve edebiyat dergilerinde çeşitli çalışmalara imza attıklarını aktardı. Bu konserle de Filistin halkının yanında güçlü bir şekilde olduklarını göstermeye çalıştıklarını söyleyen Paçacı, “Filistin tüm İslam alemi üzerinde bir sorumluluk, imtihandır. Ülkemizin bütün şehirlerinde 7 Ekim öncesi ve sonrası gerçekleştirdiğimiz gibi Filistin’i gündem etmeye, unutmamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Filistin özgür olana kadar susmayacağız” dedi. Grup Yürüyüş solisti Mehmet Ali Aslan ise bir yıldır bütün dünyanın diz çökmeyen bir Gazze’yi izlediğine dikkati çekerek, “Gazze, bütün insanlığa direnmek ne demek gösterdi. Cihat, iman, sabır, adanmışlık, şehadet nedir, hepimize gösterdi. İşte İslam budur” ifadelerini kullandı.




#filistin
#kültür
#sanat

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