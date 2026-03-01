Kalıcı barış için masaya dönülmeli

Terör devleti İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'yu ateşe vermek için İran'a karşı başlattığı savaşın ardından Türkiye sınırındaki olayları yakından takip ediyor. Bölgedeki sorunların uluslararası hukuk temelinde çözülmesini talep eden Türkiye'nin, bu çatışmada herhangi bir ülkenin tarafında olmadığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tarafında olduğu ve hiçbir ülkeye saldırılar için destek vermediğini ifade etti. Türkiye'nin bölgede ve dünyada, telafisi on yıllar sürecek bir istikrarsızlığa kapı aralayan bu çatışmanın daha fazla yayılmadan bir an önce sona ermesini, diyalog ve müzakere zeminine dönülmesini arzu ettiği ifade edildi. Bu süreçte diplomasiye inanmaya ve barış için çabalamaya devam edileceği kaydedildi.