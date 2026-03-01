Kalıcı barış için masaya dönülmeli

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı sonrası Türkiye diplomatik girişimlere başladı. Taraflar ve bölge ülkeleri ile görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin bu savaşta taraf olmadığı, savaşın diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi için çalışıldığı kaydedildi.
Terör devleti İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'yu ateşe vermek için İran'a karşı başlattığı savaşın ardından Türkiye sınırındaki olayları yakından takip ediyor. Bölgedeki sorunların uluslararası hukuk temelinde çözülmesini talep eden Türkiye'nin, bu çatışmada herhangi bir ülkenin tarafında olmadığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tarafında olduğu ve hiçbir ülkeye saldırılar için destek vermediğini ifade etti. Türkiye'nin bölgede ve dünyada, telafisi on yıllar sürecek bir istikrarsızlığa kapı aralayan bu çatışmanın daha fazla yayılmadan bir an önce sona ermesini, diyalog ve müzakere zeminine dönülmesini arzu ettiği ifade edildi. Bu süreçte diplomasiye inanmaya ve barış için çabalamaya devam edileceği kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN 3 ÖNCELİĞİ BULUNUYOR
Bu aşamada Türkiye’nin 3 önceliği bulunuyor. Bölgede ateşkesin sağlanması, sivil kayıpların minimize edilmesi ve diplomasiye yeniden kapı aralanması, Türkiye’nin başta sınır güvenliği olmak üzere bütün katmanlarda güvenliğinin korunması, saldırıların yapıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması, Türkiye'nin öncelikleri arasında yer alıyor.
TARAFLAR VE BÖLGE ÜLKELERİ İLE GÖRÜŞME
Ankara, gerginliğin azaltılması için taraflar ve bölge ülkeleri ile görüşmelere başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İspanya ve Macaristan Dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.
SINIRDA ÖNLEMLER ARTIRILDI
Ankara göç riski için de teyakkuz halinde. ABD'nin İran'a saldırı yapacağını açıklamasıyla aralık ayından bu yana Türkiye, İran sınırında alarm durumundaydı. Bu hafta Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda sınırdaki güvenlik önlemleri için bir toplantı yapıldı. Sınırda güvenlik önlemleri artırılırken, olası göç dalgasına karşı önlemler alındı.
TÜRKLERİN DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Türkiye, saldırıların yapıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için girişimlerde bulundu. Söz konusu ülkelerdeki Türk vatandaşlarının durumları, dış temsilcilikler ve konsolosluk iletişim hattı üzerinden takip edilmeye başlandı. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği de İran'da bulunan Türk vatandaşlarını güvenli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmamaları için uyardı. İran'a seyahat edecek olanlara da seyahatlerini ertelemeleri tavsiyesinde bulunuldu.