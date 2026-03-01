Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kalıcı barış için masaya dönülmeli

Kalıcı barış için masaya dönülmeli

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:001/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırı sonrası Türkiye diplomatik girişimlere başladı. Taraflar ve bölge ülkeleri ile görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin bu savaşta taraf olmadığı, savaşın diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi için çalışıldığı kaydedildi.

Terör devleti İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'yu ateşe vermek için İran'a karşı başlattığı savaşın ardından Türkiye sınırındaki olayları yakından takip ediyor. Bölgedeki sorunların uluslararası hukuk temelinde çözülmesini talep eden Türkiye'nin, bu çatışmada herhangi bir ülkenin tarafında olmadığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tarafında olduğu ve hiçbir ülkeye saldırılar için destek vermediğini ifade etti. Türkiye'nin bölgede ve dünyada, telafisi on yıllar sürecek bir istikrarsızlığa kapı aralayan bu çatışmanın daha fazla yayılmadan bir an önce sona ermesini, diyalog ve müzakere zeminine dönülmesini arzu ettiği ifade edildi. Bu süreçte diplomasiye inanmaya ve barış için çabalamaya devam edileceği kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN 3 ÖNCELİĞİ BULUNUYOR

Bu aşamada Türkiye’nin 3 önceliği bulunuyor. Bölgede ateşkesin sağlanması, sivil kayıpların minimize edilmesi ve diplomasiye yeniden kapı aralanması, Türkiye’nin başta sınır güvenliği olmak üzere bütün katmanlarda güvenliğinin korunması, saldırıların yapıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması, Türkiye'nin öncelikleri arasında yer alıyor.

TARAFLAR VE BÖLGE ÜLKELERİ İLE GÖRÜŞME

Ankara, gerginliğin azaltılması için taraflar ve bölge ülkeleri ile görüşmelere başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İspanya ve Macaristan Dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

SINIRDA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Ankara göç riski için de teyakkuz halinde. ABD'nin İran'a saldırı yapacağını açıklamasıyla aralık ayından bu yana Türkiye, İran sınırında alarm durumundaydı. Bu hafta Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda sınırdaki güvenlik önlemleri için bir toplantı yapıldı. Sınırda güvenlik önlemleri artırılırken, olası göç dalgasına karşı önlemler alındı.

TÜRKLERİN DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Türkiye, saldırıların yapıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için girişimlerde bulundu. Söz konusu ülkelerdeki Türk vatandaşlarının durumları, dış temsilcilikler ve konsolosluk iletişim hattı üzerinden takip edilmeye başlandı. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği de İran'da bulunan Türk vatandaşlarını güvenli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmamaları için uyardı. İran'a seyahat edecek olanlara da seyahatlerini ertelemeleri tavsiyesinde bulunuldu.



#diplomasi
#politika
#Türkiye
#israil
#iran
#abd
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Devlet ile karteller kıskacında Meksika