Kamışlı’da nokta atış

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesindeki nokta operasyonlarına yenisini ekledi. Terör örgütü PKK'nın 2 milyon liraya kadar ödülle yeşil listede aranan elebaşı “Tekin Guyi” kod adlı Abdülhamit Kapar, Suriye'nin Kamışlı şehrinde etkisiz hale getirildi. 1992’de PKK’ya katılan Kapar, 32 yıldır örgüt içinde silahlı faaliyet yürütüyordu. Kapar, örgüte katıldığı yıl Şırnak Uludere’deki Taşdelen Jandarma Karakolu'na düzenlenen ve 26 erin şehit düşüp 2 askerin kaçırıldığı saldırıyı organize eden teröristti. Kapar, son dönemde PKK/YPG'nin Suriye'deki en önemli elebaşları arasındaydı.





SİLAHLI KANAT KONSEYİ’NDE

MİT’in uzun süredir takip ettiği Kapar, PKK’nın Suriye silahlı kanat yapılanmasında faaliyet yürütüyordu. Silahlı kanat konseyinde sözde kurumlar komutanlığının başında olan Kapar, maliye/lojistik, Uğur Kaymaz gençlik ve enternasyoneller taburları, hapishaneler, kurye, misafirhane ve sanayi birimleri ile SAZAP’tan sorumluydu. 2021 yılında Mardin Derik'teki operasyondan sağ kurtulan PKK elebaşının Suriye'nin Kamışlı şehrinde olduğu tespit edildi. PKK’lı Kapar, düzenlenen nokta operasyonla öldürüldü.





PKK daha önce de benzer saldırı girişiminde bulunmuş, bombalı maket uçaklar tek tek düşürülmüştü.