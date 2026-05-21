Kamu işçilerine ek ödeme müjdesi: Tarih belli oldu

16:29 21/05/2026, Perşembe
Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin ilk yarısı 22 Mayıs 2026 tarihind , diğer yarısı ise 18 Aralık 2026'da yapılacak.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2026 yılında verilecek ilave ödemenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine bu yıl birinci yarısı yarın, diğer yarısı 18 Aralık'ta olacak şekilde ilave ödeme yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 22 Mayıs, İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."



