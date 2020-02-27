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POLİTİKA

Kamuda iletişim seferberliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “iletişim seferberliği” çağrısı üzerine dün ilk kez toplanan Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, stratejik iletişim politikalarını masaya yatırdı. Toplantıya başkanlık eden, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, stratejik iletişimin bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un başkanlığında ilk toplantısını Külliye’de gerçekleştirdi. Bütün bakanlıklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “iletişim seferberliği” çağrısı çerçevesinde düzenlendi.

MEDYATİK GERÇEKLİK HAKİKATIN ÖNÜNE GEÇTİ

Prof. Dr. Fahrettin Altun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu diplomasisinin, stratejik iletişim politikalarının en önemli saç ayaklarından biri olduğunu belirterek, “Elbette stratejik iletişimimiz de kamu diplomasimiz de her şeyden önce milli güvenlik önceliklerimizden, devletimizi ve milletimizi ayakta tutan kuruluş değerlerimizden, toplumsal refah mücadelemizden ve ulusal kalkınma hedeflerimizden bağımsız değildir.” dedi. İletişimin uluslararası ilişkilerde hiç olmadığı kadar önemli bir unsur haline geldiğine işaret eden Altun, uluslararası medyanın dış politika yapım süreçlerinin giderek merkezine yerleşmeye başladığını, medyatik gerçekliğin hakiki gerçekliğin önüne geçtiğini söyledi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BOYUT DEĞİŞTİRDİ

Zaman zaman Türkiye’yi de etkileyen enformasyon savaşlarının artık uluslararası siyasetin inkar edilemez bir parçası olduğunu dile getiren Altun, şunları kaydetti: “Artık sadece kamu diplomasisinden, stratejik iletişim araçlarının uluslararası ilişkilere ve diplomasiyle etkisinden değil, diplomasinin ve uluslararası ilişkilerin yeni iletişim teknolojileri, medya kampanyaları ve hileleri üzerinden boyut değiştirmesinden bahsediyoruz. Uluslararası ilişkiler, artık devletler arası münasebetlerin ötesine geçmiş; iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının, sanatçıların, medyanın, aktivistlerin ve diğer unsurların dahil olduğu karmaşık bir ilişkiler manzumesi haline gelmiştir. Türkiye gibi dünyaya siyasi, ekonomik ve kültürel entegrasyonunu tamamlamış ülkeler açısından bu yeni koşullara ayak uydurmamak açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekirse bir milli güvenlik meselesidir.”

EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ

  • Türkiye’nin kamu diplomasisi alanında gerçekleştirdiği çalışmaların bir geçmişi bulunduğunu anlatan Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte kamu diplomasisi faaliyetlerinin koordinasyonunda İletişim Başkanlığının yetkilendirildiğini aktardı. Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler dikkate alındığında uluslararası kamuoyu ve karar alıcılara dönük çalışmaların iş birliği ve koordinasyon içinde yürütülmesinin daha kritik bir hal aldığını, bu hususun devletin söylem birliğinin tesis edilmesi ve kaynakların verimli kullanılması noktasında önemli olduğunu dile getirdi. “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu meydan okumaları ve fırsatları göz önünde bulundurarak, imkan ve kabiliyetlerimizi en üst düzeye çıkarak, milli menfaatlerimiz doğrultusunda belirlediğimiz hedefler için el birliğiyle çalışacağız.” diyen Fahrettin Altun, “Bu görevi ifa ederken en büyük gücümüz, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli destekleri ve milletimizin irfanı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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