|
Gündem

Kamyon mezarlığa daldı

Kahramanmaraş Andırın'da aşırı hızla viraja giren hafriyat kamyonu, defin için mezarlıkta toplananların arasına daldı. Üç otomobile çarpan kamyon, yan yatarak durabildi. Korkunç kazada 6 kişi can verdi, 24 kişi yaralandı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

04:00 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cenaze merasiminde facia. Kahramanmaraş Andırın’da korkunç bir kaza yaşandı. Virajı alamayan hafriyat kamyonu, defin için Kırsal Darıobası Mahallesi’ndeki Kavaklı Mezarlığı’nda bulunan 100 kişinin arasına daldı. 3 aracı parçalayan kamyon, insanları da altına aldıktan sonra yan yatarak ancak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada, cenaze merasimindeki Mustafa Güzeloğlu, Erdoğan Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz feci şekilde can verdi. 24 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirilirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kazanın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi. İlk incelemede kamyonun fren arızası bulunmadığı belirlendi. Kazada yaralanıp ayakta tedavisi yapılan kamyon şoförü Cengiz Aksu, gözaltına alındı. Sürücü ilk ifadesinde, virajı alamayıp kamyonun kontrolünü kaybettiğini söyledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “Kamyonun freniyle ilgili bir arıza yok. Yüklü kamyon virajı alamamış” dedi.



#trafik kazası
#Kahramanmaraş
#Kamyon Kazası
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı