Kamyon mezarlığa daldı

Cenaze merasiminde facia. Kahramanmaraş Andırın’da korkunç bir kaza yaşandı. Virajı alamayan hafriyat kamyonu, defin için Kırsal Darıobası Mahallesi’ndeki Kavaklı Mezarlığı’nda bulunan 100 kişinin arasına daldı. 3 aracı parçalayan kamyon, insanları da altına aldıktan sonra yan yatarak ancak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada, cenaze merasimindeki Mustafa Güzeloğlu, Erdoğan Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz feci şekilde can verdi. 24 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirilirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.