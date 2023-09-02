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Kandil ve Asos'ta PKK hedefleri yerle bir

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilirken, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

04:00 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlendi. PKK’lı teröristlerin sözde üs olarak kullandığı bölgede 16 mağara ağzı, 4 sığınak ve 2 malzeme deposu önceki gece saat 00.30’da vurularak imha edildi. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Suriye sınırından Türkiye’ye geçmeye çalışan biri DEAŞ’lı, diğeri PKK’lı 2 terörist yakalandı. Jandarma ve Emniyet’in Van Özalp kırsalında düzenlediği ortak operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Rezan Güngen

Sabotajcı vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Teşkilat, Irak’ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde PKK/KCK terör örgütüne göz açtırmıyor. Son olarak, PKK’nın özel operasyonlarda kullanmak için eğittiği “Rezan Botan” kod adlı Rezan Güngen, Irak’ın Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi. Türkiye’ye karşı eylem gerçekleştirmesi muhtemel teröristler arasında bulunan Güngen’e, örgüt tarafından suikast ve sabotaj eğitimi verildiği öğrenildi.



#Kandil
#Asos
#PKK
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