Kandil ve Asos'ta PKK hedefleri yerle bir

Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlendi. PKK’lı teröristlerin sözde üs olarak kullandığı bölgede 16 mağara ağzı, 4 sığınak ve 2 malzeme deposu önceki gece saat 00.30’da vurularak imha edildi. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Suriye sınırından Türkiye’ye geçmeye çalışan biri DEAŞ’lı, diğeri PKK’lı 2 terörist yakalandı. Jandarma ve Emniyet’in Van Özalp kırsalında düzenlediği ortak operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi.