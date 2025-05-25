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Kanseri yenen küçük Ali Asaf'ın dileği yerine getirildi

Kanseri yenen küçük Ali Asaf'ın dileği yerine getirildi

15:0425/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
AA
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İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, kanseri yenen bir babanın sosyal medya üzerinden yaptığı duygu dolu çağrı, binlerce kişiyi etkiledi.
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, kanseri yenen bir babanın sosyal medya üzerinden yaptığı duygu dolu çağrı, binlerce kişiyi etkiledi.

8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir'in, babasının sosyal medyadan yaptığı çağrıdan sonra balon uçurma dileği gerçekleştirildi.

İstanbul'da yaşayan Demir ailesinin küçük çocukları Ali Asaf Demir, 8 aylıkken kansere yakalandı.


Yaklaşık 2,5 sene zorlu bir tedavi süreci geçiren küçük Asaf, kanser hastalığından 3 yaşında tamamen kurtuldu.



Aile büyük mutluluk yaşarken baba Samet Demir, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak herkesi mutluluklarına ortak olmaya çağırdı


8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir'in, babasının sosyal medyadan yaptığı çağrıdan sonra balon uçurma dileği gerçekleştirildi.



"FAZLA ÇEVREMİZ YOK GELİR MİSİNİZ?"


Kendilerinin çok geniş çevrelerinin olmadığını söyleyen Demir, oğlunun balon uçurma dileğini yerine getirmek istediğini belirtti.


Demir'in "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi. Balon uçurmak istiyor, gelir misiniz?" paylaşımı bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.



ASAF'IN DİLEĞİ GERÇEK OLDU


Bu çağrıya AK Parti de kayıtsız kalmadı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (sağda), 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir ve ailesini ziyaret etti.


Kaya, küçük Asaf ile birlikte balon uçurma dileklerini gerçekleştirdi.



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