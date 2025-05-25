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Brad Pitt 'Formula 1' pilotu oldu

Brad Pitt 'Formula 1' pilotu oldu

13:3325/05/2025, Pazar
DHA
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Hayes'in takım arkadaşı Joshua Pearce rolünde ise oyuncu Damson Idris yer alıyor.
Hayes'in takım arkadaşı Joshua Pearce rolünde ise oyuncu Damson Idris yer alıyor.

Brad Pitt'in, ‘Formula 1' filmiyle beyaz perdeye döneceği açıklandı.

Oyuncu Brad Pitt, ‘Formula 1' filmiyle beyaz perdeye dönüyor.
Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Pitt, yarış kariyerine ara verdikten sonra pistlere dönen deneyimli pilot Sonny Hayes karakterini canlandırıyor. Hayes'in takım arkadaşı Joshua Pearce rolünde ise oyuncu Damson Idris yer alıyor.
  • Yapımcılığını yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton üstlendiği film, dünya genelinde haziran ayının ikinci yarısında vizyona girecek.



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