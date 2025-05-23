Almanlar geldi, İngilizler takipte: Türkiye’ye turist akını sürüyor

Türkiye bu yılın ilk 4 ayında toplam 12 milyon 744 bin 84 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin 10 milyon 590 bin 9’unu yabancılar 2 milyon 154 bin 75’ini de yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.