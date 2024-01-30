Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde Fatih, Çatalca ve Silivri'de kar yağışı başladı. Mega kentin bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Çatalca'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.