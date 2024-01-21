Kar yağışı Uzunköprü'yü beyaza bürüdü

Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Uzunköprü ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçenin yüksek kesimleri ve Süleymaniye köyünü beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışının keyfini çıkarırken, sürücüler ise dikkatli olmaları konusunda yetkililer tarafından uyarıldı. Kar yağışının ardından yolların buzlu ve kaygan hale gelebileceği göz önüne alınarak, güvenli sürüş için gerekli tedbirlerin alınması önem arz ettiği belirtildi.