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Kar yağışı Uzunköprü'yü beyaza bürüdü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçenin yüksek kesimlerini ve Süleymaniye köyünü beyaza bürüdü. Sürücülere de buzlu ve kaygan hale gelebileceği göz önüne alınarak, güvenli sürüş için gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıda bulunuldu.

Semih Bozkuş
01:03 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Uzunköprü'de kar yağışı etkili oldu.
Uzunköprü'de kar yağışı etkili oldu.

Edirne Uzunköprü'de kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeye bağlı Süleymaniye köyünü beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Uzunköprü ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçenin yüksek kesimleri ve Süleymaniye köyünü beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışının keyfini çıkarırken, sürücüler ise dikkatli olmaları konusunda yetkililer tarafından uyarıldı. Kar yağışının ardından yolların buzlu ve kaygan hale gelebileceği göz önüne alınarak, güvenli sürüş için gerekli tedbirlerin alınması önem arz ettiği belirtildi.



#Kar Yağışı
#Edirne
#Uzunköprü
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