Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kara havacılık davasında karar çıktı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kara havacılık davasında karar çıktı

Darbeci helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kara Havacılık Komutanlığı davasında 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılandığı davada 56 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen davada karar açıklandı.

Buna göre, sanıklardan 56'sı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

  • Bu sanıklardan, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren darbeci helikopter pilotu Uğur Kapan 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, 18 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan 45'ine 6 yıl 3 ay ile 18 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken yakalamalı 2 sanığın dosyası ayrıldı.

Mahkeme, 31 sanığın ise beraatine hükmetti.

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş
GÜNDEM
79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş
Dövüp Türkiyeye gönderdiler

Dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan polisinin 'göçmen zulmü' devam ediyor.
Darbeci pilotlaraağırlaştırılmış müebbet

Darbeci pilotlara
ağırlaştırılmış müebbet

Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar açıklandı.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​Ayağa kalkmadığı için çalışanlarını darp etmişti.
'Silah' sayıldı

'Silah' sayıldı

Gelinine diş fırçası fırlatan kaynanaya hapis cezası.
Böyle teslim oldular

Böyle teslim oldular

Mağarada sıkıştırılan teröristler kıskıvrak yakalandı.
Yüzde 90'ı tükendi

Yüzde 90'ı tükendi

​Yetkililer korsan firmalara yönelik uyarıda bulundu.
Bu gece açılıyor

Bu gece açılıyor

​Mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olacak.

ATAK <br>darmadağın etti

ATAK
darmadağın etti

Pençe'de 3 günde 19 terörist öldürüldü.

Bir bir geliyorlar

Bir bir geliyorlar

Dün akşam İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İsmailağa <br>cemaatine ziyaret

İsmailağa
cemaatine ziyaret

​Binali Yıldırım teravih namazını İsmailağa camisisinde kıldı.
YKS giriş yerleri<br> erişime açıldı

YKS giriş yerleri
erişime açıldı

​15 Haziran'da sınava girecekler kontrol edin.
İlk seferine çıktı

İlk seferine çıktı

Ankara-Kars arasını 32 saatte tamamlayacak.
300 bin kişi ile<br> açık havada teravih

300 bin kişi ile
açık havada teravih

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi açıkladı.
ABD Yunanistan'a yığınak mı yapıyor?

ABD Yunanistan'a yığınak mı yapıyor?

​Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.