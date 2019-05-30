Kara havacılık davasında karar çıktı

Gündem

TBMM'de DHKP-C ile bağlantıları tespit edilen 2 kişinin güvenlik görevlisini rehin almaya kalkışmasının ardından güvenlik tedbirleri gözden geçirildi. Bu kapsamda özellikle ziyaretçi girişlerinin gerçekleştiği TBMM Dikmen Kapısı'na yüz tanıma sistemi yerleştirilecek. Test aşamasında olan sistem, TBMM'ye toplu girişlerde güvenlik görevlilerine büyük kolaylık sağlayacak.