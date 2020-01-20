Gündem Kara yoluna çıkan domuz sürüsünün şaşırtıcı görüntüsü Vatandaşlar korku dolu bakışlarla izledi
DENİZLİ

Kara yoluna çıkan domuz sürüsünün şaşırtıcı görüntüsü: Vatandaşlar korku dolu bakışlarla izledi

Kara yoluna çıkan domuz sürüsünün şaşırtıcı görüntüsü: Vatandaşlar korku dolu bakışlarla izledi

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde onlarca domuzun kara yolunda araçlara aldırmadan koşması amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı. İlginç olayda bazı vatandaşların ise kaçışan domuz sürüsünü korku dolu bakışlarla izlediği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Denizli'de 20’ye yakın domuzdan oluşan sürü, yolun bir şeridini kapatarak korkuya neden oldu.
Denizli'de 20’ye yakın domuzdan oluşan sürü, yolun bir şeridini kapatarak korkuya neden oldu.

Olay, Serinhisar-Yüreğir Mahallesi arasındaki Kapanlık mevkinde geçtiğimiz hafta meydana geldi.

İçerisinde yavruların da bulunduğu 20’ye yakın domuzdan oluşan sürü, yolun bir şeridini kapatarak koşuyor. Ardından ise yol kenarındaki tepelik alana çıkmaya çalışarak yoldan uzaklaşmak istiyor. Bu sırada tırmanamayan bazı domuzların ise tepelik alandan kayarak düştükleri görülüyor.

İHA
Denizli’nin Serinhisar ilçesinde onlarca domuzun kara yolunda araçlara aldırmadan koşması amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı.

"Şaşırdık ve korktuk"

Olayı gören Alp Hasan Acar ise ilk başta gözler inanamadıklarını kaydederek daha sonra dolmuştakilerle birlikte cep telefonlarına sarılarak, kaçışan domuz sürüsünü çekmeye başladıklarını ifade etti.

Acar, “Sürüyü görünce çok şaşırdık ve korktuk. Allah’a şükür kaza olmadı. Bu manzaraya çoğu zaman rastlarız. Soğuk havalarda yiyecek bulamadıklarında böyle yerleşim yerlerine doğru inerler ve böyle görürüz zaman zaman” dedi.

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