Gündem Karabük Üniversitesi sözleri tepki çeken öğretim üyesi ile ilgili inceleme başlattı
EĞİTİM

Karabük Üniversitesi sözleri tepki çeken öğretim üyesi ile ilgili inceleme başlattı     

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, internet üzerinden verilen derste "Şimdi maşallah peçelileri de görüyoruz, çarşaflıları da görüyoruz. Bir Allah’ın kulu da çıkıp demiyor, Kılık Kıyafet Kanunu’na ne oldu?” sözleriyle tepki çeken Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Öğretim üyesinin sözleri tepki çekti.
Öğretim üyesinin sözleri tepki çekti.

Karabük Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit’in kılık kıyafet konusunda sözleri sosyal medyada tepki gördü. Devrim Ümit, internet üzerinden ders sırasında, "Kılık Kıyafet Kanunu peçe ve çarşafı yasaklamıştır. Atatürk döneminde peçe ve çarşaf yasaktı. Ama şimdi maşallah peçelileri de görüyoruz, çarşaflıları da. Bir Allah’ın kulu da çıkıp demiyor Kılık Kıyafet Kanunu’na ne oldu? Ben çocukluk döneminde, gençlik döneminde hiç bunlara rastlamadım” ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Kılık ve kıyafet konusunda ayrıştırıcı dil kullandığı belirtilen Doç. Dr. Ümit’e çok sayıda kişi tepki gösterdi.


Karabük Üniversitesi öğretim üyesinden tepki çeken sözler: Kılık Kıyafet Kanunu peçe ve çarşafı yasaklamıştır
OYNAT 00:40
Karabük Üniversitesi öğretim üyesinden tepki çeken sözler: Kılık Kıyafet Kanunu peçe ve çarşafı yasaklamıştır
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, internet üzerinden verilen derste 'Şimdi maşallah peçelileri de görüyoruz, çarşaflıları da görüyoruz. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor, Kılık Kıyafet Kanunu'na ne oldu?' sözleriyle tepki çeken Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Kılık ve kıyafet konusunda ayrıştırıcı dil kullandığı belirtilen Doç. Dr. Ümit'e çok sayıda kişi tepki gösterdi.


ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dünyanın 90 farklı ülkesinden 10 bin uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran, farklılıkları bir zenginlik kabul ederek, bir arada yaşama kültürüne sahip olan bir üniversiteyiz.

"ÖTEKİLEŞTİRME KABUL EDİLEMEZ"

Karabük Üniversitesi’nde hiçbir bireyin kılık kıyafetinden, düşüncesinden ve yaşama biçiminden dolayı ötekileştirilmesi kabul edilemez. Bu öğretim üyesinin ders sırasında yaptığı talihsiz açıklamalar ile alakalı gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Öztrak
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Öztrak "Başörtülü hakimleri hedef alan Sağlar CHP'den ihraç edilecek mi?" sorusunu geçiştirdi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, başörtülü hakimler için 'Adaleti sağlayacaklarından kuşkuluyum. Başörtüsü şeriatçıların üniformasıdır' ifadelerini kullanan Faik Öztrak hakkında kendisine yöneltilen soruyu geçiştirdi. Öztrak 'Partimizin tüzüğü bellidir. Buna uymayan istediğini yapmakta özgürdür' dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan başörtüsü düşmanlarına tokat gibi yanıt
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İletişim Başkanı Altun'dan başörtüsü düşmanlarına tokat gibi yanıt
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun birbiriyle çelişen 'başörtüsü' çıkışı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun birbiriyle çelişen 'başörtüsü' çıkışı
CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de söylediği 'Başörtülü hakimin adaletinden şüpheliyim' sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlar'a tepki gösterip 'Hakim başörtülü olursa adaletsiz olurmuş! Hayır kardeşim ben ne giydiğine bakmam' dedi. Ancak Sağlar hakkında disiplin süreci başlatmadı. CHP liderinin 2010 yılında başörtülüler hakkında yaptığı 'Başörtülüler belki açacak başını? Devletin kuralları vardır, hakimin savcının kıyafeti bellidir' açıklaması yeniden gündemde.

CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var
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CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var
CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.


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