Karabük Üniversitesi sözleri tepki çeken öğretim üyesi ile ilgili inceleme başlattı     

Karabük Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit’in kılık kıyafet konusunda sözleri sosyal medyada tepki gördü. Devrim Ümit, internet üzerinden ders sırasında, "Kılık Kıyafet Kanunu peçe ve çarşafı yasaklamıştır. Atatürk döneminde peçe ve çarşaf yasaktı. Ama şimdi maşallah peçelileri de görüyoruz, çarşaflıları da. Bir Allah’ın kulu da çıkıp demiyor Kılık Kıyafet Kanunu’na ne oldu? Ben çocukluk döneminde, gençlik döneminde hiç bunlara rastlamadım” ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Kılık ve kıyafet konusunda ayrıştırıcı dil kullandığı belirtilen Doç. Dr. Ümit’e çok sayıda kişi tepki gösterdi.





OYNAT 00:40 Karabük Üniversitesi öğretim üyesinden tepki çeken sözler: Kılık Kıyafet Kanunu peçe ve çarşafı yasaklamıştır Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, internet üzerinden verilen derste 'Şimdi maşallah peçelileri de görüyoruz, çarşaflıları da görüyoruz. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor, Kılık Kıyafet Kanunu'na ne oldu?' sözleriyle tepki çeken Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Kılık ve kıyafet konusunda ayrıştırıcı dil kullandığı belirtilen Doç. Dr. Ümit'e çok sayıda kişi tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dünyanın 90 farklı ülkesinden 10 bin uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran, farklılıkları bir zenginlik kabul ederek, bir arada yaşama kültürüne sahip olan bir üniversiteyiz.

"ÖTEKİLEŞTİRME KABUL EDİLEMEZ"

Karabük Üniversitesi’nde hiçbir bireyin kılık kıyafetinden, düşüncesinden ve yaşama biçiminden dolayı ötekileştirilmesi kabul edilemez. Bu öğretim üyesinin ders sırasında yaptığı talihsiz açıklamalar ile alakalı gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.

OYNAT 00:48 Öztrak "Başörtülü hakimleri hedef alan Sağlar CHP'den ihraç edilecek mi?" sorusunu geçiştirdi CHP Sözcüsü Faik Öztrak, başörtülü hakimler için 'Adaleti sağlayacaklarından kuşkuluyum. Başörtüsü şeriatçıların üniformasıdır' ifadelerini kullanan Faik Öztrak hakkında kendisine yöneltilen soruyu geçiştirdi. Öztrak 'Partimizin tüzüğü bellidir. Buna uymayan istediğini yapmakta özgürdür' dedi.

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OYNAT 01:16 İletişim Başkanı Altun'dan başörtüsü düşmanlarına tokat gibi yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef alan sözlerinin ardından sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, 'Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de!' ifadelerini kullandı.

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OYNAT 04:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun birbiriyle çelişen 'başörtüsü' çıkışı CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de söylediği 'Başörtülü hakimin adaletinden şüpheliyim' sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlar'a tepki gösterip 'Hakim başörtülü olursa adaletsiz olurmuş! Hayır kardeşim ben ne giydiğine bakmam' dedi. Ancak Sağlar hakkında disiplin süreci başlatmadı. CHP liderinin 2010 yılında başörtülüler hakkında yaptığı 'Başörtülüler belki açacak başını? Devletin kuralları vardır, hakimin savcının kıyafeti bellidir' açıklaması yeniden gündemde.



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