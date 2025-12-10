Karabük’te tehlikeli yapıların yıkımı sürüyor

Gerçekleştirilen çalışma ile bölgede güvenlik ve çevre düzeni açısından önemli bir iyileşme sağlanırken, mahalle sakinlerinin talepleri de karşılanmış oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Şehrimizin hiçbir noktasında vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden, terk edilmiş ve risk oluşturan yapılara müsaade etmiyoruz. Metruk binaların temizlenmesi hem mahallelerimizin huzuru hem de şehir estetiği için büyük önem taşıyor. Tespit ettiğimiz tüm yapılarla ilgili süreci kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.