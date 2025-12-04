Yeni Şafak
Dar sokakta yıkım kazası: İşçi molozların altında kaldı

16:504/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
IHA
Ağır hasarlı binayı yıkarken molozların altında kaldı
Ağır hasarlı binayı yıkarken molozların altında kaldı

Diyarbakır’da, ağır hasarlı binayı hilti ve balyozla yıkmaya çalışan işçi, çöken duvarın altında kaldı. Ağır yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olay Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dar mahalleye iş makinesi giremeyince işçiler ağır hasarlı binayı yıkmak için hilti ve balyoz kullanmaya başlattı. Bu sırada D.G. (34), yıkılan duvarın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Molozların altında kalan talihsiz işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. D.G., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.





#Diyarbakır
#işçi
#moloz
