Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas’ta göçük altında kalan madenciyi arama çalışmaları 18 gündür sürüyor

Sivas’ta göçük altında kalan madenciyi arama çalışmaları 18 gündür sürüyor

14:404/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Yıldırım’ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında 18. güne girildi.
Yıldırım’ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında 18. güne girildi.

Sivas’ın Divriği ilçesinde Fimar Madencilik firmasına ait demir madeninde göçük altında kalan şantiye müdürü için başlatılan arama çalışmalarında 18. güne girildi.

Divriği ilçesi Çatlı köyünde Fimar Madencilik firmasına ait demir madeninde 17 Kasım tarihinde göçük meydana gelmişti. Açık maden ocağında bir sette meydana gelen göçükte şantiye müdürü Sabri Yıldırım (66) toprak altında kalmıştı. Yıldırım’ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında 18. güne girildi. 4 Aralık Madenciler Günü’nde de yapılan tüm çalışmalara rağmen Yıldırım’a ulaşılamadı.


Sivas AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında Erzincan AFAD İl Müdürlüğü, jandarma ekipleri, UMKE ve MAPEK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan 9 araç, 45 personel ve bir kadavra arama köpeği görev alıyor.




#sivas
#maden
#madenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni düzenleme: Okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak?