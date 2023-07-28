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Karanlık Nuri’nin itirazı reddedildi

Akademisyen Necip Hablemitoğlu cinayeti davasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışan Nuri Gökhan Bozkır, hakkındaki yakalama kararına itiraz etti.

Abdullah Sarica
04:00 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Nuri Gökhan Bozkır

Nuri Gökhan Bozkır

Mahkeme, Bozkır’ın bu talebini reddetti. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu 6 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Tahliye edilen arasında yer alan Bozkır, kayıplara karıştı. Ankara Başsavcılığı, sanık Bozkır’ın imza atma adli kontrol tedbirini ihlal ettiğini bildirdi. Mahkeme, 6 Temmuz’da firari Bozkır hakkında yakalama kararı çıkardı.Bozkır’ın avukatı, karara itiraz ederek, reddi hâkim talep etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme talebi reddetti.




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İşsizlik maaşı asgari ücret zammı sonrası arttı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL, brüt asgari ücrete 13414 lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik mayıs ayında yüzde 9,5'le tek haneye geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşyeri tarafından çıkartılan kişiler İŞKUR üzerinden işsizlik maaşına başvuruda bulunabilmekte. İşsizlik maaşı alma hakkı bulunanların, başvurularını 30 gün içinde yapmaları gerekir. Peki İŞKUR işsizlik maaşları ne kadar? İşsizlik parası nasıl alınır kimler alır şartları neler? İşte işsizlik maaşının bilinmesi gerekenleri.



#Cinayet
#Mahkeme
#Nuri Gökhan Bozkır
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