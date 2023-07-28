Karanlık Nuri’nin itirazı reddedildi

İşsizlik maaşı asgari ücret zammı sonrası arttı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL, brüt asgari ücrete 13414 lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik mayıs ayında yüzde 9,5'le tek haneye geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşyeri tarafından çıkartılan kişiler İŞKUR üzerinden işsizlik maaşına başvuruda bulunabilmekte. İşsizlik maaşı alma hakkı bulunanların, başvurularını 30 gün içinde yapmaları gerekir. Peki İŞKUR işsizlik maaşları ne kadar? İşsizlik parası nasıl alınır kimler alır şartları neler? İşte işsizlik maaşının bilinmesi gerekenleri.