Karanlık Nuri’nin itirazı reddedildi

Nuri Gökhan Bozkır
Mahkeme, Bozkır’ın bu talebini reddetti. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu 6 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Tahliye edilen arasında yer alan Bozkır, kayıplara karıştı. Ankara Başsavcılığı, sanık Bozkır’ın imza atma adli kontrol tedbirini ihlal ettiğini bildirdi. Mahkeme, 6 Temmuz’da firari Bozkır hakkında yakalama kararı çıkardı.Bozkır’ın avukatı, karara itiraz ederek, reddi hâkim talep etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme talebi reddetti.