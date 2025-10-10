Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Karı-kocayı evlerinin önünde av tüfeğiyle öldüren şüpheliyi at izi ele verdi

Karı-kocayı evlerinin önünde av tüfeğiyle öldüren şüpheliyi at izi ele verdi

23:5010/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Katili "nal izi" ele verdi
Katili "nal izi" ele verdi

Kayseri'de camiden çıkan Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, evlerinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından başlatılan çalışma kapsamında suç mahalinde at nalı izine rastlanmasıyla detaylı incelemeler yapılarak yaşlı çiftin katili M. G. yakalandı.

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde Gülhanım (66) ve Fahri Baktır (70) çiftini evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada cinayet şüphelisini at izi ele verdi. Oluşturulan özel ekibin teknik takibi sonucu at ile geldiği olay yerinde çifti öldürdüğü saptanan cinayet şüphelisi M.G. tutuklandı.

Olay, 2 Ekim’de saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi üzerindeki bir bağ evi önünde meydana geldi. Camiden çıkan Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, evlerinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralanan çifti gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Gülhanım ve Fahri Baktır, otopsi işlemlerinin ardından Hacılar ilçesinde toprağa verildi.


Çifte cinayetin şüphelisi at izinden yakalandı

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmada, suç mahallinde at nalı izlerine rastladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleriyle birlikte özel bir araştırma ekibi oluşturuldu. Yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüphelinin M.G. olduğu, olay yerine at ile gelip, silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra yine at ile uzaklaştığı tespit edildi.

Bunun üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli M.G. yakalandı. Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




#tüfek
#Yaşlı Çift
#Kayseri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?