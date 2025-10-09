Talimat aldıkları telefonları kırmışlar

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda, yaşı küçük iki kişinin de eylemde yer aldığı ortaya çıktı. Gözaltındaki ‘Dalton’ grubu üyelerinin, “Rakip grubun işlerini takip ediyordu, bu yüzden öldürdük” şeklinde ifade verdikleri öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Operasyon kapsamında önce tetikçiler, ardından onlara yardım eden kişiler gözaltına alındı. Operasyonlarda üç cep telefonu ve olayda kullanılan silahlar ele geçirildi. Ele geçirilen telefonların kullanılamaz hale gelecek şekilde parçalandığı görüldü. Kırılan telefonların, yurt dışından gelen talimat görüşmelerinde kullanıldığı değerlendiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel siber ekip, cihazların veri kurtarma işlemlerine başladı. Telefonlardaki görüşmelerin çözülmesi halinde örgütün tüm bağlantılarının ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

UZUN SÜRE TAKİP ETMİŞLER

Öte yandan cinayetin, uzun süreli takip ve planlamayla gerçekleştirildiği tespit edildi. Sinan Ateş cinayetiyle de adı anılan Avukat Serdar Öktem’in, saldırıdan önce Dalton grubu tarafından izlendiği ve yalnız bir anda hedef alındığı belirlendi.

Serdar Öktem toprağa verildi

İstanbul Şişli’de otomobilinin içerisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Avukat Serdar Öktem toprağa verildi.

6 Ekim’de saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Öktem’in cenazesi otopsi işlemleri için önce Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İşlemleri tamamlanan Öktem’in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Öktem için Bakırköy’de bulunan Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Öktem için helallik alındı. Tabutunda Galatasaray atkısı bulunan Öktem'in cenazesi, götürüldüğü Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.







