Suikast talimatı yurt dışından

Avukat Serdar Öktem’e yönelik suikast talimatının yurt dışından geldiği ortaya çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öktem'in önceki gün Şişli’de trafikte beklediği sırada silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi üzerine araştırma yaptı. Olayın ardından teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler, S.Ö., E.P., M.K., C.Ü., S.A. ve C.A.'yı yakaladı. Şahıslardan 4’ünün tetikçi olduğu belirlendi.

İRTİBATLI KİŞİLER YAKALANDI

İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarının sonucunda, saldırının talimatının yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği ortaya çıkarıldı. Olayın failleriyle irtibatı tespit edilen ve suikastla ilişkileri olduğu değerlendirilen H.Ö., Y. K., M. B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. gözaltına alındı.

HUSUMETLERİ VARMIŞ

Polis tarafından yapılan ilk sorguda, zanlıların ‘Daltonlar’ diye bilinen suç örgütüne üye oldukları belirtildi. Zanlıların, avukat Öktem ile husumetli olduklarını, düşman olarak adlandırdıkları suç örgütünün davalarına baktığını, bu nedenle vurduklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

BAŞ BÖLGESİNİ HEDEF ALDILAR

Öte yandan Öktem’in cenazesi dün İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’ne getirildi. Burada video kaydı altında yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemleri tamamlandı. Otopside, Öktem’in kafa, sol omuz, köprücük kemiği ve yüz bölgesinde mermi çekirdeği parçaları bulunduğu kaydedildi. Otopsi bulgularına göre, kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar, beyin kanaması, beyin dokusunda harabiyet ve büyük damarlarda yaralanmalar meydana geldiği ifade edildi.







