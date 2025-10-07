Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı: Hastaneye girişi böyle yapılmış

Dün İstanbul'da bir otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya uğrayan kişinin Serdar Öktem olduğu belirlendi.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan birisi olan Avukat Serdar Öktem, dün Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bugün ise otopsi raporuna dair detaylar gündeme geldi.

Hastaneye girişi "ölü" olarak yapıldı

Raporda Öktem'in hastaneye girişinin 'ölü giriş' olarak yapıldığı yer aldı.

Kafasında mermi giriş ve çıkış yarası

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce yapılan otopsi ve ölü muayene işleminde, Öktem'in kafasında 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 adet çıkış yarası ve yine kafasında deforme ateşli silah mermi çekirdeği gömlek parçası bulunduğu belirlendi.

Raporda yüz bölgesinde, en az 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası ve 3 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası çıkış yarası bulunduğu da aktarıldı.

Öktem'in vücudunda, en az 4 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası tespit edildiği raporda belirtildi.

Atış mesafesi belirlenecek

Otopsi raporunda Serdar Öktem'in ölümünün, ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.