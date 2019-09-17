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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Karlov sanığı mahrem hücreden çıktı

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasındaki en kritik isimlerden Reşat Nazmi Oral’ın Rus Büyükelçisi Andrey Karlov suikast davasının sanıkları arasında yer alan MİT’in mahrem imamlarından firari Cemal Karaata ile aynı hücrede görev aldıkları ortaya çıktı. Oral, Kara Harp Okullarından sorumlu olduğu 2003 yılında Sadık/Ertan kod adıyla teşhis ettiği Karaata’nın kendisine bağlı olduğunu belirtti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Rus Büyükelçisi Andrey Karlov FETÖ tarafından öldürülmüştü.
Rus Büyükelçisi Andrey Karlov FETÖ tarafından öldürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “FETÖ yöneticisi olmak” suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan üst düzey mahrem imam Reşat Nazmi Oral hakkındaki ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Örgütün Kara Kuvvetleri yapılanmasında birçok kritik görev alan Oral’ın, Karlov suikastında adı geçen MİT mahrem imamlarından firari Cemal Karaata ile bir dönem aynı hücrede faaliyet yürüttükleri anlaşıldı. Söz konusu ayrıntı Oral’ın itiraflarıyla tespit edildi.

MİT MAHREME ATANMIŞ

Oral, ifadesinde, Kara Harp Okullarından sorumlu olduğu 2003 yılında Sadık/Ertan kod adlı Cemal Karaata’nın kendisine bağlı olarak faaliyet yürüttüğünü belirtti. Yine bu dönemde Kara Harp Okulları yapılanmasında müdür yardımcısı pozisyonunda olan Emre kod adlı Kutluhan Yılmaz da Karaata’ya ilişkin itiraflarda bulundu. Yılmaz, tank, muhabere ve personel sınıf okullarındaki öğrencilerle ilgili öğretmen pozisyonundaki mahrem imamların getirdiği bilgileri müdür pozisyonundaki Karaata’ya aktardığını vurguladı. Söz konusu ifadelerle, Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmada görevli Karaata’nın atamasının örgüt tarafından MİT mahrem yapılanmaya yapıldığı anlaşıldı. FETÖ imamı Karaata, firari Şerif Ali Tekalan’ın rektör olarak görev yaptığı Fatih Üniversitesinde öğretim görevlisiydi. Karlov suikastında ilişkin hazırlanan iddianamesinde, Şubat 2016’da saldırı hazırlığı amacıyla Büyükelçi Andrey Karlov’un koruma kullanıp kullanmadığı, güvenliğinin nasıl sağlandığı hususlarındaki bilgileri kendisine bağlı mahrem imam Hüseyin Kötüce vasıtasıyla eski MİT mensubu Vehbi Kürşat Akalın’dan temin ederek, MİT Türkiye imamı şüpheli Cengiz Özkan’a ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ilettiği belirtiliyordu.

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“TİYATRO” NOTU ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, Oral’ın avukatlık bürosu ve evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyaller ile notlara da yer verildi. Buna göre, şüphelinin dijital materyallerinde, “Bu işe inanmasın... bu iş tiyatro...” ve “Gökçe Fırat açıklıyor: Darbe değil tiyatro...” şeklinde yazıların tespit edildi. Yine yapılan aramalarda, “FG hiç bahsetmemeli, Özdil tanımama, 15 Tem.” ibarelerinin yazılı olduğu not defteri yaprağı ele geçirildi.

Etkin pişman olmasın!

  • Reşat Nazmi Oral
  • Savcılık iddianamede, şüpheli Reşat Nazmi Oral hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasını istedi. Şüphelinin emniyetteki ve savcılıktaki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediği, buna karşın Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ettiğine dikkat çekilerek, “Şüphelinin haklarında beyanda bulunduğu ve teşhiste bulunduğu şüpheliler hakkında yargılama ve soruşturma dosyalarının bulunduğunun tespit edildiği, dolayısıyla şüphelinin vermiş olduğu bilgilerle örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgiler veremediğinin tespit edilmesi nedeniyle hakkında etkin pişmanlığın uygulanmaması talep olunur” denildi.

Yeni adresleri İsviçre

  • Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaklaşık 2 bin 800 Türk vatandaşının İsviçre’ye iltica talebinde bulunduğu bildirildi. İsviçre haber ajansının ülkede Almanca yayın yapan NZZ am Sonntag gazetesine dayandırdığı habere göre, Türkiye’de 3 yıl önce yaşanan darbe girişimi sonrası ülkeye iltica başvurusu yapan Türklerin sayısında büyük artış gözlendi. İsviçre Devlet Göç Sekreteryası’ndan (SEM) alıntı yapan gazete, Ağustos 2016’dan bu yana geçen 3 yıl içinde yaklaşık 2 bin 800 Türk vatandaşının İsviçre’ye iltica başvurusu yaptığını aktardı. Haberde, daha önceki 3 yılda sadece bin 200 başvuru yapıldığına işaret edilerek, böylelikle son 3 yılda yüzde 130’luk bir artış gerçekleştiğine dikkat çekildi.
  • FETÖ’ye mülkiye baskını
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 107’ye yükseldi. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 107’ye çıktı. 2012 yılı kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca sınavdan önce ele geçirilerek sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 165 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiş, geçen hafta düzenlenen operasyonlarla 83 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca, ÖSYM’nin yaptığı analizlerde de zanlıların cevap kağıtlarının birebir benzeştiği de ortaya çıkmıştı.

FETÖ’nün kara kutusu
GÜNDEM
FETÖ’nün kara kutusu

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