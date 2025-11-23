Yeni Şafak
Kars-Ardahan kara yolunda yem yüklü tır devrildi: Yol ulaşıma kapandı

Kars-Ardahan kara yolunda yem yüklü tır devrildi: Yol ulaşıma kapandı

19:1923/11/2025, Pazar
AA
Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kars-Ardahan kara yolunda yem yüklü tırın devrilmesi sonucu Ardahan istikameti ulaşıma kapandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Kars-Ardahan kara yolunun bir yönü devrilen tır nedeniyle kapandı.

Abdullah Ç. (22) idaresindeki 16 NIN 78 plakalı yem yüklü tır, Kars-Ardahan kara yolu Asri Mezarlık mevkisinde devrildi.

Yan yatan tırdaki yemler yola savruldu, Ardahan'a gidiş istikameti ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Abdullah Ç, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince, Ardahan istikametine giden araçlar başka güzergaha yönlendirildi. Bazı tırlar ise yolda aracın kaldırılmasını bekledi.

Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.


#Ardahan
#Kars
#tır
#kaza
