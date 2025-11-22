Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti

Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti

20:3522/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi girişinde hafif ticari aracın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

O.D. yönetimindeki 34 CTV 545 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan C.E'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri C.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

C.E'nin cesedi, otopsi işlemleri için Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


#Sivas
#kaza
#Koyulhisar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...