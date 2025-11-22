Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koparal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.